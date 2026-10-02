A művészet szórakoztató is tud lenni, a street artnak pedig pont az a különlegessége, hogy a befogadásához nem kell műértőnek lenni

0036mark az egyik legismertebb hazai street art alkotó, akinek művein a klasszikus magyar rajzfilmek szereplői tűnnek fel a legabszurdabb szituációkban, játékfilmes és popkulturális utalások közepette. A művész ezúttal viszont nem az utcára alkotott, hanem a budai Képező Galéria falaira, a legújabb művein pedig Pom Pom, Picúr, Maxipocak és A nagy ho-ho-horgász kerültek híres festmények tereibe. Mindez felveti a kérdést, hogy vajon hol húzódnak a klasszikus és az utcai művészet határai, és bekerülhet-e egy graffiti(s) is a kánonba?