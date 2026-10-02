Grabowski, az egérügynök küldetése ma is ugyanolyan izgalmas, mint 1986. október 2-án, amikor bemutatták a magyar mozik. Ternovszky Béla Macskafogója semmit sem öregedett, hatása máig érződik a popkultúrában, a zenében és Budapest utcáin. Ma 19 órától a Nemzeti Filmintézet YouTube-csatornáján ingyenesen, valamint országszerte számos helyszínen is megnézhetjük a kultfilmet. A Pannónia Stúdióban a vetítést közönségtalálkozó és koncert előzi meg; a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
0036mark az egyik legismertebb hazai street art alkotó, akinek művein a klasszikus magyar rajzfilmek szereplői tűnnek fel a legabszurdabb szituációkban, játékfilmes és popkulturális utalások közepette. A művész ezúttal viszont nem az utcára alkotott, hanem a budai Képező Galéria falaira, a legújabb művein pedig Pom Pom, Picúr, Maxipocak és A nagy ho-ho-horgász kerültek híres festmények tereibe. Mindez felveti a kérdést, hogy vajon hol húzódnak a klasszikus és az utcai művészet határai, és bekerülhet-e egy graffiti(s) is a kánonba?
A Szaffi, a Vuk és a Vízipók-csodapók karakterei után a Macskafogó című rajzfilm hősét a Szigony utca egyik tűzfalára festették fel.
A Filmalap felmondja a tavaly megszűnt Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) és a Post Office Films Kft. a Macskafogó című film felújításáról kötött szerződését annak nem teljesítése miatt. A Macskafogó című filmalkotáshoz kapcsolódó minden további feladatot a Filmalap saját hatáskörben végez el.