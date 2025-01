- A One a távközlési piac vezetőjévé válna, ám ehhez a kormányzati pénzekkel megtámogatott cégnek még sokat kell dolgoznia

Vodafone;távközlés;Antenna Hungária;DIGI;One Magyarország;

2025-01-06 17:17:00 CET

Hétfőn megnyitotta első üzletét a budapesti Westend bevásárlóközpontban a One Magyarország, amely társaság mögött a Jászai Gellérthez köthető és erősen kormányközelinek tartott 4iG Nyrt. áll. A csoport a Vodafone, a DIGI, az Antenna Hungária és az Invitech összevonásából állt össze és az év elejétől ezzel az új márkanévvel jelent meg a hazai piacon. A távközlési vállalat a korábbi Vodafone és DIGI üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen, 135 kirendeltséggel lesz jelen.

Mint korábban jelezték a márkaváltás miatt nem érinti automatikus tarifa- és csomagváltás a korábbi DIGI és Vodafone ügyfeleket. A meglévő előfizetések immár One márkanév alatt változatlan feltételekkel maradnak érvényben mindaddig, amíg az előfizetők abban nem kezdeményeznek módosítást, továbbá nem váltanak önkéntesen a One új szolgáltatáscsomagjaira.

Az új név megjelenése és bevezetése nem csak logóváltás, egy másfél éves munka eredménye. A piac igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatásokat ki kellett alakítani, illetve meg kellett újítani és össze kellett fésülni csoporton belül – mondta Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója. A Népszava kérdésére a cégvezető megjegyezte, hogy jelenleg több mint 3 millió mobil és nagyjából 2 millió vezetékes előfizetővel rendelkeznek. Úgy vélte: ezeknek köszönhetően a One ma a hazai távközlési piac második legnagyobb szereplőjének számít. Az a szándékuk, hogy idővel a piac legnagyobb társaságává váljanak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legutóbbi, 2024 II. féléves jelentése szerint ehhez azért még igen sokat kell dolgozni, legalább is a mobilpiacon biztosan. A hatóság számai szerint ugyanis a hívást (vagy SMS-t) forgalmazó előfizetések aránya alapján számított mobilszolgáltatói részesedések alapján 46 százalékos részesedéssel stabilan piacvezető a Magyar Telekom 4,4 millió előfizetéssel. A dokumentum szerint az akkor még Vodafone név alatt futó vállalat és a Yettel fej-fej mellett áll a második helyen. A kártyák 26 százaléka (2,5 millió darab) tartozik a Vodafone-hoz, és körülbelül ugyanennyi a Yettelhez – írták. Felvetésünkre, hogy a One által jelzett és az NMHH adata közötti különbségnek mi az oka, Bányai Tamás úgy válaszolt: a One ernyő alá kerülő további előfizetések vannak ebben benne, így például a korábbi DIGI ügyfelek.

Az említett másfél éves folyamatnál jóval hosszabb ideig tartott azonban az immár One Magyarország zászlója alatt lévő társaság felépítése. Ebben az egyik legnagyobb falat a Vodafone megszerzése volt még 2022-2023-ban. A végleges adásvételi szerződés szerint a 660 milliárd forintot fizetett 4iG és a magyar állam 51:49 tulajdonosi megoszlás arányában a Vodafone hazai leányvállalatáért. Az ügylet a rendszerváltás óta eltelt több mint három évtized egyik legnagyobb vállalatfelvásárlása volt Magyarországon. Akkor úgy fogalmaztak, hogy az akvizíciónak köszönhetően a 4iG piacvezető pozíciót szerez a vezetékes internetszolgáltatások terén, míg a televíziós műsorterjesztési piacon is piacvezetővé válik. Nem mellékesen a vállalatcsoport számára a szükséges forrás egy részét állami hitelből biztosították.

Ezt megelőzően a 4iG az egy igencsak kacifántos társasági vagyonelemeket tartalmazó apport, részvényjegyzési és tőkeemelési folyamat révén az Antenna Hungária Zrt.-ben is közel 80 százalékos érdekeltséget szerzett. Ez a tranzakció itt is több százmilliárdról szólt. Mint ahogy nem kevés pénzbe került a DIGI megszerzése is. A 4iG végül a közlések szerint mintegy 230 milliárd forintot fizetett a cégért a romániai RCS & RDS csoportnak. Ennek a történetnek többek között része volt az is, hogy a kormány nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette a felvásárlást, így hatósági, versenyhatósági engedélyek beszerzése nélkül került kapun belül a DIGI. A cégcsoport építményében negyedik meghatározó eleme az Invitech volt. Erre a vállalatra azért volt szükség - mondják piaci körökben -, mert az ország második legnagyobb, 11 ezer kilométer hosszú, saját optikai gerinchálózattal rendelkezik. Szintén szakmai körök szerint ez az ügylet is több tízmilliárd forintra volt tehető. Összességében tehát állami segítségek révén igazi kisgömböcként nőtt a 4iG az utóbbi években.

Ezek a lépések és cégfelvásárlások együttesen azzal a kormányzati szándékkal hozhatók összhangba, hogy a bank-, a média- és az energiaszektor mellett a távközlési piacon is kialakuljon egy legalább 50 százalékos magyar tulajdoni arány. Ennek érdekében pedig 2023 utolsó szakaszában a 4iG csoport és a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterként még együttműködési megállapodást is aláírt. Akkor a tárcavezető félreérthetetlenül úgy fogalmazott, hogy el kell érni, hogy 2030-ra Magyarország az EU tíz digitálisan legfejlettebb országa közé tartozzon. Ehhez pedig új fejlesztésekre van szükség, amely a kormány elképzelései szerint a 4iG nélkül nem valósulhat meg.

A csoport azonban egyáltalán nem csak itthon érdekelt. Stratégiai befektetőként 2021-ben megszerezte a Telenor Montenegrót. Ezt a céget később ONE Montenegróra nevezték át - itt egyébként a magyarországihoz képest a One márkanév jóval hamarabb jelent meg. Ezek után a cég és Montenegró kormánya megállapodott abban, hogy a felek azonnali hatállyal lezárják a ONE Crna Gora mobilszolgáltató felvásárlásával örökölt peres és vitás ügyeiket is. Ezen felül tavaly év elején a társaság szándéknyilatkozatot írt alá az albán kormánnyal is az Egyiptom és Albánia között húzódó tenger alatti nagy kapacitású adatkábel-beruházás megvalósításának támogatásáról. Túlzás nélkül tehát a 4iG hathatós kormányzati segítséggel néhány év alatt óriásira tudott bővülni, s már egyáltalán nem csak a hazai piacon nyomulva.