- Emmanuel Macron és Sir Keir Starmer is visszautasítja Elon Musk beavatkozási kísérleteit Európában

Ki gondolta volna tíz évvel ezelőtt, hogy a világ egyik legnagyobb közösségi hálózatának tulajdonosa közvetlenül beavatkozik a kontinens, most éppen a februári németországi választásokba – idézi a The Guardian Emmenuel Macron hétfői, Franciaország nagykövetei előtt elmondott beszédét. Ebben utalt arra, hogy Elon Musk, aki amellett, hogy a világ leggazdagabb embere, a X tulajdonosa, a Tesla és a SpaceX vezetője, Donald Trump egyik legfőbb támogatója, leendő kormányának a tagja, egyértelműen kiállt a szélsőjobboldali AfD mellett. Emiatt a legtöbb németországi politikai erő, és a leköszönő kancellár, Olaf Scholz is élesen visszautasította a politikai befolyásolást.

– Donald Trump tudja, hogy erős szövetségese van Franciaországban – emlékeztetett a francia elnök, de tartózkodott Musk név szerinti említésétől. Így tett Norvégia balközép miniszterelnöke, Jonas Gahr Store ius, aki kifejtette: „Aggasztónak tartom, hogy egy ember, aki hatalmas hozzáféréssel rendelkezik a közösségi médiához és hatalmas gazdasági erőforrásokkal rendelkezik, ilyen közvetlenül belekeveredett más országok belügyeibe. A demokráciák és szövetségesek között nem kellene, hogy ez így legyen.” Jelezte, hogy a norvég választások idén szeptemberben lesznek, és reméli, hogy a politikai pártok egységesen elhatárolódnak a beavatkozási kísérletektől.

Robert Habeck, Németország alkancellárja hétfőn kijelentette, hogy Elon Musk AfD-nek nyújtott támogatása „a milliárdos logikus és szisztematikus játéka egy gyengébb Európáért, amely nem lesz képes olyan erősen szabályozni a közösségi médiát és más technológiai cégeket” – A normális, az értelmes, a tisztességes emberek nagy többségben vannak ebben az országban – mondta a német kormányszóvivő hétfőn Berlinben, aki szerint Musk valótlanságokkal, féligazságokkal, véleményével nem befolyásolhat egy 84 milliós országot.

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke sem hagyta szó nélkül a dúsgazdag amerikai ámokfutását. Sir Keir Starmer szintén elítélte Elon Musk hazugságait és félretájékoztatását. A tavaly megválasztott brit kormányfőt gyermekeket érintő szexuális zaklatással hozta összefüggésbe, amikor Keir Starmer még az ügyészség egyik vezetője volt. – Átlépett egy határt – hangsúlyozta a brit miniszterelnök, akit Musk még aljasnak is nevezett.