- Az Orbán-kormány azt ígérte, idén őszre átadja Rákosrendezőt az arab beruházóknak, de már inkább a 2027-es kezdés esélyes

Több mint hat hónap elteltével sem sikerült lezárni az arab befektetőknek odaígért rákosrendezői vasúti terület megtisztítására, illetve a felszín alatti szennyeződések feltárására indított két tendert a MÁV-nak.

Holott Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly júniusban azt mondta az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterének: „A cél az, hogy már idén szeptemberben át tudják adni a területet a fejlesztő számára fejlesztésre alkalmas állapotban”. A terület kiürítését és kármentesítését felügyelő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) gyorsan sietett tisztázni, hogy erre legkorábban 2025 szeptemberében kerülhet sor, de most úgy tűnik, ez is túl optimista céldátum volt.

A kármentesítésre és a feltárásra kiírt tenderekben 24 hónapos munkával számoltak, ám az óra még el sem kezdett ketyegni. A tavaly június végén indított közbeszerzési eljárásoknak még mindig nem értek a végére.

Ha január végéig alá is írnák a szerződéseket, a felhívásban jelzett két éves teljesítéssel számolva 2027. januárra végezhetnek.

Úgy tűnik, az erősen vitatott mini-Dubaj projekt már az elején összehozott több mint egy éves csúszást.

A teljes vasúti terület 130 hektárjának kármentesítésére, fakivágására, cserjék, bokrok irtására, a meglévő épületek, illetve vágányok és vezetékek bontására, illetve az előzetesen 255 ezer tonnára becsült hulladék elszállítására és a megfelelő lerakóban való elhelyezésére maximum nettó 14 milliárd forintért kerestek vállalkozót. A nagy pénz sokak fantáziáját megmozgatta, de sok volt a bizonytalanság. A kiírást háromszor módosították. A közbeszerzési eljáráson több, mint 1100 kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az ajánlattevőktől a projektfelelős ÉKM korábbi tájékoztatása szerint, így csaknem egy hónappal ki kellett tolni a tenderzárás határidejét. A tendert hivatalosan a MÁV írta ki, így most megkérdeztük, hol tart az eljárás.

– válaszolta a vasúttársaság. A szintén tavaly június végén megjelent másik versenyfelhívás lezárásáról egy szót sem írtak, holott a felszín alatti szennyeződések feltárására, illetve Stratégiai környezetvédelmi vizsgálat elvégzésére kiírt tenderen sem hirdettek még hivatalosan győztest. A nettó 5,9 milliárd forintos munka teljesítési határideje szintén 24 hónap. Az ÉKM tájékoztatása szerint a munkákat egymással párhuzamosan, egy időben végzik majd a nyertes vállalkozók. (A terület megtisztítását gyorsíthatják az egyre-másra fellobbanó tüzek. Legutóbb októberben égtek a talpfák Rákosrendezőn, de áprilisban és júliusban is hatalmas lángok csaptak fel a vasúti területen.)

Mint emlékezetes, az Egyesült Arab Emírségek az általa kijelölt ingatlanfejlesztő révén 5 milliárd euró (1900 milliárd forint) értékű beruházást valósít meg a területen Az építkezéshez gyakorlatilag szabad kezet adott a kabinet azzal, hogy kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet. Ezenfelül vállalta, hogy 800 millió euró (310 milliárd forint) erejéig valósít meg infrastrukturális beruházásokat a területen. A fővárosi, valamint a XIII. és a XIV. kerületi önkormányzat több feltételt is szabott az építkezéshez. Legutóbb a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén fogadtak el egy javaslatot, amelyben azt követelték a kormánytól, hogy luxusnegyed helyett élhető, zöld, emberléptékű városrész épüljön Rákosrendezőn egy 25 hektáros közparkkal és megfizethető lakásokkal.

A beépítési koncepció részletei azonban továbbra sem ismertek. Az ÉKM nem is válaszolt erre vonatkozó kérdéseinkre. Lázár János korábban azzal hárított, hogy az államközi szerződés általa látott változatában ilyen adatok nem szerepelnek. A kormánynak készült belső egyeztetési anyagban mindenesetre az szerepelt, hogy módosíttatnák a vonatkozó építési szabályzatokat. Az előzetes menetrend a negyed 2030-2032-es átadásával számolt a kabinet.

Küzdelmek lakókkal, bérlőkkel

A vártnál jóval lassabban halad a terület kiürítése is. A MÁV tavaly februárban indította el a mintegy 83 bérleti és egyéb használatot biztosító szerződés megszüntetését, illetve felszólította a jogcím nélkül használókat a terület elhagyására. A kiürítési eljárásokat azonban még nem sikerült lezárni. A Népszava kérdésére most azt válaszolta a MÁV: „A 27 lakásból eddig 23 lakás birtokba történő visszavétele valósult meg a lakókkal kötött megállapodások alapján”. A még át nem adott 4 lakásból 2 jogcím nélküli lakóval már megállapodtak, ezek visszaadása 2025. január végéig megtörténik. „A másik két jogcím nélküli lakó esetében nem a vasúttársaságon múlott a megállapodás, az érintettek olyan lakásbérleti (örökbérleti jog) szerződéses feltételeket fogalmaztak meg, amelyek a lehetőségeinket jelentősen meghaladják, illetve épp a törvényes bérlők rovására tenné aránytalanná a kiürítési folyamatot” – írta a Népszavának a MÁV. Ez pedig szerintük nemcsak a jogszabályokkal, de a hétköznapi igazságérzettel is ellentétes. Nem problémamentes a cégekkel való megállapodás sem. Az 56 üzleti partner zömével ugyan meg tudtak egyezni, de négy cég – a MÁV korábbi tájékoztatása szerint – perre vitte a dolgot. Az általuk elfoglalt ingatlanok visszavételére csak a bírósági döntést követően kerülhet sor.