- Március 23-án lesz az időközi parlamenti választás Újpest-Angyalföldön, Varju László újra legyőzné a Fideszt

Újpest;Angyalföld;DK;Varju László;NVB;időközi országgyűlési választás;

2025-01-09 19:20:00 CET

Újra el fogok indulni, és újra le akarom győzni a Fideszt, ahogy tettem azt 2018-ban és 2022-ben is – közölte Facebook-posztjában Varju László DK-s politikus, bejelentve, hogy eldőlt, március 23-án lesz az időközi országgyűlési választás Újpest-Angyalföldön. A két budapesti kerületet is átszelő választókerületben hat éven át, egészen a legutóbbi időkig Varju volt az egyéni parlamenti képviselő. – Orbán bírósága elítélhet ugyan egy koncepciós perben, de Orbán rendszere soha nem kaphatja meg a mandátumomat, amit a választóimtól kaptam. Újpest szíve baloldali, és az is marad – szögezte az ellenzéki politikus.

Mint beszámoltunk róla, garázdaság, testi sértés és választási rend elleni bűncselekmény vádjában jogerősen is bűnösnek mondta ki a Kúria decembre elején Varju Lászlót, és 900 ezer forintos pénzbírságra ítélte. Az ügy előzményei 2018-ra nyúlnak vissza, amikor Varju László dulakodásba keveredett a biztonsági őrökkel az állami média székházában. A DK akkori közleményében már jelezte, hogy az ügyet politikailag motiváltnak és koncepciósnak tartják, megelőzik az Országgyűlés kétharmadát, hogy a jogerős ítélet alapján kimondják a szerintük ártatlan politikus összeférhetetlenségét. Varju László ezért mondott le a mandátumáról, hogy az időközi választáson újraindulhasson, amiben a pártja száz százalékig támogatta.

Hivatalosan a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján olvasható, a választópolgárokat is tájékoztató közleményéből derült ki, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntése értelmében 2025. március 23-án tartják az időközi országgyűlési képviselő-választást Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületében, miután Varju László mandátuma megszűnt.

– Az egyéni választókerületben képviselőjelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat, de két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. A jelölő szervezeteket az Újpesten működő Országos Egyéni Választókerületi Bizottság (OEVB) veszi nyilvántartásba, és ugyancsak itt kell bejelenteni a jelölteket legkésőbb a szavazást megelőző harminchetedik napon, vagyis 2025. február 14-én 16.00 óráig. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. napon, vagyis 2025. február 1-én kezdődik és a választás napján a szavazás befejezéséig tart – ismertette az NVI.