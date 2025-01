- „Orbán nem engedheti el Rogán kezét”

politika;Fidesz;Magyarország;Orbán Viktor;Rogán Antal;szankciós lista;

2025-01-11 05:45:00 CET

„Arra bátorítjuk azokat, akik üzleti kapcsolatban állnak Rogán Antal miniszterrel, számos meghatalmazottjával, az általa de facto (ténylegesen) ellenőrzött szervezetekkel és azokkal, amelyekből hasznot húz, hogy gondosan vizsgálják felül tevékenységüket” – ez a magyar és angol nyelven közzétett figyelmeztetés jelent meg péntek délelőtt az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Facebook-oldalán.

A bejegyzés az USA pénzügyminisztériumának oldalára, ahhoz a közleményhez irányította a látogatót, amely azzal foglalkozik, miért került fel a kabinetminiszter az amerikai szankciós listára. Ebben egyebek között az olvasható: Rogán a közbeszerzési források elosztása, a gazdaság több stratégiai ágazatának ellenőrzése és ebből származó bevételek révén saját, illetve a Fidesz híveinek gyarapodását szolgálta.

Kérdésünkre, a nagykövetség pénteki közleménye után elképzelhető-e, hogy Rogán Antalon kívül más fideszes politikus vagy üzletember is felkerül az amerikai feketelistára, Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője emlékeztetett arra: évek óta találgatjuk, hogy mikor és kikkel szemben léptet életbe szankciókat az Egyesült Államok. Mivel ez csak most, a leköszönő Biden-kormányzat legutolsó heteiben következett be, már nem várható, hogy másokkal szemben is intézkedéseket hoznak. Annak pedig, hogy a rövidesen hivatalba lépő Trump-kormányzat folytatná a szankciós politikát a Fidesszel szemben, még kisebb a valószínűsége.

Az igazi kérdés az – jegyezte meg az Iránytű Intézet vezetője –, hogy az Orbán-kormánynak sikerül-e levetetnie Rogán Antalt a listáról, ha igen, milyen gyorsan és milyen áron.

Ember Zoltán Levente elmondása szerint a Fidesz régóta az ostromlott vár képét próbálja vetíteni a választók felé, ahol is külső erők és belső szövetségeseik ármánykodnak a magyar nemzeti érdekeket képviselő kormánnyal szemben. Ilyen előzmények után a Fidesznek nem kell tartania attól, hogy a törzsszavazói elpártolnak tőle. Ellenkezőleg: a jelenleg mintegy másfél milliósra becsülhető fideszes kemény mag számára kötőanyagként szolgálhat a kitiltási botrány, amely lehetőséget teremt arra is, hogy a kormány elterelje a figyelmet a gazdasági és egyéb problémákról.

Kevésbé kiszámítható, hogyan változik Rogán Antal pozíciója. A miniszternek nem jött jól az ügy. Karrierje során a Fideszen belül sok ellenfelet szerzett magának, az elmúlt években is azt láttuk, hogy egyre-másra kerülnek hozzá fontos területek más tárcáktól. Ha valaki meggyengül, akkor az ellenfelei felbátorodnak – utalt Ember Zoltán Levente arra, hogy politikai értelemben ingataggá válhat a kabinetminiszter helyzete.

Ezért is fontos kérdés, hogy Rogán Antal meddig marad a szankciós listán. Minél tovább, annál inkább romlanak az esélyei. Ha viszont gyorsan sikerül levetetni onnan, akkor személy szerint ő és a kormány is érvelhet azzal, hogy a kitiltás alaptalan vádaskodáson alapult, csak a „bukott amerikai kormányzat utolsó elkeseredett próbálkozása volt”. Ezzel Orbán Viktor miniszterelnök is megmutathatná, hogy valóban jó, aktív és kölcsönös kapcsolat van közte és Donald Trump amerikai elnök között – hangsúlyozta Ember Zoltán Levente.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Rogán Antal az orbáni világ szerves része, nem tartozik a beáldozható politikusok közé. Orbán Viktor az ő kezét nem engedheti el. Bár Horn Gábor inkább 2 millió szavazóra teszi a Fidesz elkötelezett táborának létszámát, abban egyetért Ember Zoltán Leventével, hogy a kormánypárti kemény magot nem fogja megrengetni a kitiltási botrány.

Magyarországon – tette hozzá – jelentős mértékben elfogadottá vált az a nézet, hogy „pártállástól függetlenül minden politikus lop”. Az állítással, hogy jelenleg egy korrupciós rendszer működik, gyaníthatóan a fideszes választóknak se jutna eszükbe vitatkozni. Horn Gábor a maga részéről nem számít arra, hogy hivatalba lépése után Trump gyorsan leveteti a szankciós listáról Rogán Antalt, de az könnyen előfordulhat, hogy a régi-új amerikai elnök – a magyar kormány szóhasználatához hasonlóan – a Biden-adminisztráció bosszújának minősíti majd a történteket.

Hosszabb távon aligha tartható a politika napirendjén a kitiltási botrány, Horn Gábor szerint azonban a helyzet nem problémáktól mentes a Fidesz számára. Bebizonyosodott, hogy az amerikai politikai elit egy része pontosan ugyanazt gondolja a Fideszről, amit az Európai Unió meghatározó szereplői. Ha a fideszeseket nem is tántorítja el az ügy, a pártválasztásukban bizonytalan emberekben tovább erősödhet az érzés, hogy „valami nem stimmel” a Fidesz körül.