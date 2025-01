- Szijjártó Péter telefonon konzultált a WHO főigazgatójával, aki megnyugtatta, hogy nem fenyeget semmilyen globális egészségügyi vészhelyzet

vírus;WHO;Szijjártó Péter;Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz;

2025-01-13 08:10:00 CET

„Tedrosz barátom megnyugtatott az elmúlt napok, hetek rémhíreivel kapcsolatban, és biztosított arról, hogy jelenleg nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet, a médiában oly sokat taglalt vírust a WHO szakértői jól ismerik, az már többször is megjelent hasonló formában, rendszerint a téli időszakokban” – közölte Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán, miután telefonon konzultált az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával, Tedrosz Gebrejeszusszal.

Szijjártó kiemelte, nagyra becsülik a WHO szerepét a globális egészségügyi védekezés terén, a COVID időszakában is kifejezetten jól vizsgázott az Egészségügyi Világszervezet és a nemzeti egészségügyi rendszerek együttműködése. „Magyarország, a magyar szakemberek is fontos szerepet játszanak a WHO munkájában, a szervezet budapesti jelenléte folyamatosan erősödik is” – tette hozzá a tárcavezető.

Mint arról lapunk is beszámolt, az elmúlt napokban lázban tartotta a világot, hogy ismét egy légúti fertőzés miatt tört ki járvány Kínában. A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy az ország északi részén megugrott a HMPV-megbetegedések száma, különösen a gyermekek körében. Noha egyes közösségi médiában terjedő, nem hitelesített jelentések már túlterhelt kórházakról és egy újabb veszélyhelyzet kihirdetéséről szóltak, ezt a tisztviselők cáfolták, és a szakértők szerint sem kell világméretű pandémiától tartani.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) légúti figyelőszolgálatának legutóbbi jelentése szerint a HMPV-t, vagyis a humán metapneumovírust Magyarországon tavaly év végéig négy embernél mutatták ki.