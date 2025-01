- Elmozdulhatott a Paks II munkagödör egyik fala

paksi atomerőmű;Roszatom;Országos Atomenergia Hivatal;Paks 2;

2025-01-13 10:37:00 CET

A Paks II Zrt. szerint elmozdult a Paks II munkagödör egyik fala, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerint csak megelőzték az esetleges elmozdulást, a Roszatom szerint minden a tervek szerint zajlik, a német tulajdonú kivitelező pedig hallgat – írja az Átlátszó.

Korábban egy vélhetően helyi forrás számolt be Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek arról, hogy „valami történt Paks2-n”. Állítólag – írta – a Roszatom nem fizeti ki a Bauer minden tételét, ezért a német cég leáll, amíg nem rendezik a pénzeiket. „Van egy tény még emellé, a részben kitermelt 5-ös blokk medencéjében a 10-15 m magas rézsűfal megdőlt, ami miatt rengeteg földet tettek most oda, szóval ez csak napok kérdése, hogy kiderüljön, ezt minden helyi melós is látta, tudja” – tette hozzá.

A Paks II telephelyen egyelőre a talaj-előkészítés kezdődött el, azaz a munkagödör kiásása, a föld elhordása, a talaj megszilárdítása és az ún. résfalazás. A résfal célja, hogy megakadályozza a talajvíz befolyását a munkagödörbe, ami nem csak a munkagödör, hanem a terület közvetlen szomszédságában üzemelő Paksi Atomerőmű védelme miatt is szükséges. A talaj-előkészítési munkák dandárját a német tulajdonú Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft végzi.

Hadházy Ákos posztját követően az Átlátszó megkereste a Paks II Zrt.-t, mely lényegében annyit közölt, hogy „a talajszilárdítási munkák mind az 5., mind a 6. blokk nukleáris szigetének területén befejeződtek”, és „a kivitelezés továbbra is az előírások maximális betartásával és betartatásával, az OAH folyamatos felügyelete mellett zajlik.”

Az OAH arról tájékoztatta a portált, hogy a sajtóban megjelent értesüléseket („rézsűfal dőlése”) sem a monitoring rendszer adatai, sem a helyszíni ellenőrzések, sem pedig a Paks II Zrt által szolgáltatott adatok nem erősítették meg. Azonban a válaszból kiderül, hogy a Paks II. Atomerőmű Zrt. saját hatáskörben egy

„esetleges elmozdulást megelőző céllal intézkedett az 5. blokk munkagödör déli falának megtámasztásáról.”

„A Paks II. Atomerőmű Zrt. napi többszöri frissítéssel ellátott monitoring rendszert működtet, amelyhez az OAH közvetlen hozzáféréssel rendelkezik. A monitoring rendszer többek között az 5. blokk munkagödrének állapotát, a talaj mozgását is folyamatosan méri, az esetleges kockázatok mielőbbi kezelése érdekében értesítési, beavatkozási és megállítási szintek kerültek meghatározásra” – közölte a nukleáris hatóság. A tájékoztatás szerint „a területelőkészítési tevékenységek során mindezidáig nem történt olyan mértékű eltérés vagy nem-megfelelőség, amely az OAH közvetlen beavatkozását indokolta volna.” Az OAH közölte, legalább heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, és közép- és felsővezetői szinten is rendszeres szisztematikus bejárásokat tart az építési területen, emellett szükség szerint további célzott ellenőrzéseket is végez. Azonban a kivitelezési tevékenység során felmerülő kockázatok kezelése elsődlegesen a Paks II. Atomerőmű Zrt. hatáskörébe tartozik.

Másnap a Világgazdaság idézte a Paks II Zrt. közleményét, ez viszont konkrétan elmozdulást említett: a monitoring-rendszer adatai alapján

„az elmozdulás mértéke a beavatkozást igénylő – a tervekben előzetesen rögzített – határértéket ugyan nem érte el”, de a biztonság kedvéért, „továbbá az ünnepek alatti csökkentett rendelkezésre állást figyelembe véve” a falszakasz megerősítése mellett döntöttek.

Az Átlátszó a Roszatomtól azt próbálta megtudni, hogy

mi tette szükségessé a fal megtámasztását,

kivitelezési vagy tervezési hibáról van-e szó,

mikor orvosolja a hibát a kivitelező,

de az állítólagos elszámolási vitáról, a szóban forgó összegről, és a kifizetés visszatartásának okáról is kérdezte a céget.

A Roszatom érdemi választ nem adott, mindössze a korábban a Portfolión megjelent közleményét küldte el. E szerint „a BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. a Paks II. Atomerőmű megvalósítási ütemtervének megfelelően a szükséges terjedelemben elvégezte a paksi 5. és 6. blokk majdani nukleáris szigete alatti talajszilárdítást. Az ütemterv szerint fennmaradt, a segédobjektumok létesítését célzó munkálatokat a BAUER Kft. 2025. 2. és 3. negyedévében hivatott elvégezni.” (A lap által talált ütemterv szerint júniusban kellene befejezniük a további munkákat.)

A Bauer Hungária Kft. nem válaszolt a lap kérdéseire, későbbre ígért közleményt az ügyben.