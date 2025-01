- Elfajult az üzengetés, aztán Robert Fico pozsonyi találkozóra hívta Volodimir Zelenszkijt, aki viszont Kijevbe várja a szlovák kormányfőt

Robert Fico;Oroszország;Szlovákia;Ukrajna;találkozó;nyílt levél;üzengetés;orosz gáztranzit;Volodimir Zelenszkij;

Robert Fico szlovák miniszterelnök nyílt levélben hívta találkozóra a leállított orosz földgáztranzit ügyében Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – írta hétfői közleményében a pozsonyi kormányhivatal. A szlovák miniszterelnök azt írta, hogy az ukrán gáztranzit Szlovákiát és más országokat érintő év eleji leállításáról hozott döntés Ukrajnának, Szlovákiának és az Európai Uniónak is hatalmas károkat okoz, és nem segít sem a bilaterális, sem a többoldalú kapcsolatokon.

Robert Fico a leállításról azt is mondta, hogy még ha el is tekintene attól, hogy ez a lépés milyen anyagi veszteséget okoz Szlovákiának, akkor sem lehetne figyelmen kívül hagyni, hogy milyen hatással van az Európai Uniónak, vagyis annak a szervezetnek a versenyképességére, amelynek Ukrajna is tagja szeretne lenni. A szlovák miniszterelnök szerint a múlt héten az Európai Bizottság képviselőivel egyeztetett, és döntés született egy szakértői munkacsoport létrehozásáról is, és ő azt javasolja, hogy az ukrán fél is vegyen részt aktívan a munkában.

Robert Fico arról is írt, hogy nem kíván reagálni Volodimir Zelenszkij hozzá intézett vasárnapi kijelentéseire, mivel nem akarja tovább élezni a feszültséget. Lapunk is beszámolt arról, hogy az ukrán elnök az X-en posztolta: „Jó, hogy Fico hazajött a vietnámi luxusnyaralásából, így szembesülhet a saját hibáival.” Ezzel Zelenszkij odaszúrt egy kicsit az előzőleg vétóval és egyéb megtorlásokkal fenyegetőző szlovák kormányfőnek. Utóbbi például azt állította, hogy Oroszország soha nem csapta be őket, ellentétben Ukrajnával. Továbbá megbízhatatlan partnernek nevezte Kijevet, szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatásért cserébe zsarolja az európai vezetőket.

Most mintha békülényebb hangot ütött volna meg, s csak annyit írt, hogy nem hisz abban a stratégiában, amely szerint az Ukrajnában zajló vérontás folytatása javítana Ukrajna pozícióján egy esetleges béketárgyaláson, ezért szorgalmazza mindig a harcok azonnali beszüntetésének szükségességét. – Szlovákia a múltban és jelenleg is nagyfokú szolidaritást mutatott és mutat mind a Szlovákiában, mind pedig az Ukrajnában élő ukrán állampolgárok iránt – emelte ki Robert Fico, aki konstruktív és kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre építve egy, lehetőleg már a közeljövőben megvalósítandó, találkozóra szeretné meghívni Volodimir Zelenszkijt

Minderre reagált is az ukrán elnök az X-en, közölve, hogy kész eleget tenni a szlovák kormányfő hívásának, hogy tárgyaljanak a gázkérdésről, és Volodimir Zelenszkij tegeződve válaszolt is neki: „Rendben, gyere Kijevbe pénteken.” A viszontmeghívás annak szólt, amiről az Ukrajinszka Pravda is beszámolt, hogy Robert Fico azt javasolta, hogy a találkozó szlovák területen, a Szlovákia és Ukrajna közötti államhatár közelében legyen. – Szimbolikus, hogy a kormányaink közös erőfeszítéseinek eredményeként létrejött Kijev és Kassa közötti közvetlen vasúti összeköttetést kihasználva Szlovákia területére is eljuthat az ukrán elnök – tette hozzá a szlovák miniszterelnök.