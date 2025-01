- Lengyelország kilenc másik tagállammal együtt betiltaná az orosz LNG-t az Európai Unióban

Európai Unió;Orbán-kormány;Oroszország;szankciók;

2025-01-14 17:33:00 CET

Tíz EU-tagállam azt javasolja, hogy az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG) tiltsák be az Eurrópai Unióban. Ez a lépés eurómilliárdoktól fosztaná meg a Putyin-rezsimet az Ukrajna ellen három éve indított háborúban - írja a Politico.

A lap által megismert javaslatban tíz ország, az EU soros elnöki tisztségét betöltő Lengyelország, illetve Észtország, Lettország, Litvánia, Dánia, Svédország, Finnország, Csehország, Románia és Írország szólítja fel a többi EU-tagállamot azoknak a kiskapuknak a bezárására, amelyeket az orosz energiahordozók értékesítésénél használnak. Az EU soros elnökeként Lengyelország aláírása nagy jelentőséget visel, mivel a varsóói vezetésnek döntő szava van a brüsszeli politika meghatározásában.

A javaslatban a tíz ország felidézi, hogy Oroszország mintegy 200 milliárd eurót keresett az EU-ba irányuló fosszilis tüzelőanyagok értékesítéséből Ukrajna 2022 február 24-i lerohanása óta, az oroszországi LNG-import 11 százalékkal nőtt 2024 első felében. A dokumentum szerint Oroszország képességeinek fenntartása a háború folytatására szorosan összefügg az energiaexportból származó bevételeivel, ezért lépéseket kell tenni a növekvő orosz LNG-import megállítására és végcélként az orosz gáz és LNG behozatalának mielőbbi betiltására.

A Politico azt írja, hogy az EU csak 2024 eleje óta 472 ezer tonna cseppfolyósított gázt importált, ami jelentősen meghaladja az orosz-ukrán háború előtti szintet is.

A felhívás szerint az EU-nak szigorítania kell az Oroszország LNG-szállító flottája elleni szankciókat, továbbá az Oroszországból származó fémek, például alumínium importjára is újabb szankciókat vetnének ki. Mindezek mellett a javaslat kiterjed az orosz nukleáris üzemanyagtól való függőség visszaszorítására, a határellenőrzések egyszerűsítésére és jogi hátterének biztosítására, valamint olyan harmadik országok pénzintézeteinek szankcionálására is, amelyek lehetővé teszik Moszkva számára a nyugati banki szabályok megkerülését. Vizsgálnák a kriptovalutákra vonatkozó egyes korlátozások bevezetésének lehetőségét is.

A Politico megjegyzi, hogy az már most valószínű, hogy Magyarország és Szlovákia ellenezni fogja a tervet. Az Orbán-kormány többször jelezte, hogy ellenez minden orosz energiaszektort érintő új korlátozást, Robert Fico kormánya pedig inkább növelné, mint csökkentené az orosz gázimport volumenét.