- Joe Biden: Demokráciára és szabadságra veszélyes oligarchia alakulhat ki az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;Joe Biden;búcsúbeszéd;

2025-01-16 09:41:00 CET

Vészjósló hangot ütött meg búcsúbeszédében Joe Biden. A leköszönő amerikai elnök a szupergazdagok növekvő túlhatalmára hívta fel a figyelmet és jelezte, hogy egy kialakuló oligarchia veszélyezteti az Egyesült Államok demokráciájának alapjait - írja a The Guardian.

„Ma egy olyan oligarchia formálódik az Egyesült Államokban, amely rendkívüli gazdagsággal, hatalommal és befolyással bír, s amely szó szerint fenyegeti egész demokráciánkat, alapvető jogainkat és szabadságunkat, azt, ami mindenki számára méltányos esélyt ad az előrejutásra” - fogalmazott az Egyesült Államok 46. elnöke.

Az elnök több aggodalmának is hangot adott ehhez köthetően. Ezek közt említette a szabad sajtó összeomlásának veszélyét, a hadiipari szereplők túlzott befolyását és a dezinformáció terjedését. A korrupció elleni küzdelem mellett alkotmánymódosításra is felszólított az elnöki elszámoltathatóság biztosítása érdekében, hangsúlyozva, hogy hogy egyetlen elnök sem lehet bújhat ki a hivatali ideje alatt elkövetett bűncselekmények miatti felelősségre vonás alól.

Mint ismert, Donald Trump az első elnök lesz az Egyesült Államok történetében, aki elítélt bűnözőként foglalja el a Fehér Házat.

Joe Biden mindemellett azért igyekezett kiemelni az általa vezetett demokrata adminisztráció főbb eredményeit is, például az infrastruktúrába és a tiszta energiába való befektetéseket, a vényköteles gyógyszerek költségeinek csökkentését célzó intézkedéseket, a Covid-19 járvány utáni válságkezelést, valamint a jelentős természetvédelmi erőfeszítéseket.

A leköszönő elnök beszélt az Izrael és a Hamász között elért tűzszünetről is, amely – jegyzi meg a brit lap – egy fontos diplomáciai sikernek tekinthető számára annak fényében, hogy a gázai háború és Izrael támogatása az Egyesült Államokra nézve is az elszigetelődés veszélyét hordozta magában, nem beszélve az amerikai egyetemi campusokon végigsöprő palesztiinpárti tüntetéshullámról Joe Biden elmondta, a tűzszünet tervét az ő adminisztrációja dolgozta ki és tárgyalta meg, ám annak végrehajtása már oroszlánrészt Donald Trump stábján múlik.

A The Guardian felidézi, hogy Joe Bidenben továbbra is van némi dac az elnökválasztási küzdelemből való nyári visszalépése miatt, s múlt héten nyilatkozva fenntartotta, hogy le tudta volna győzni Donald Trumpot, de a Demokrata Párt egysége érdekében úgy döntött, hogy félreáll. Azt is leszögezte, hogy hivatala végeztével továbbra is politikailag aktív marad, nem akar teljesen eltűnni az amerikai közéletből.