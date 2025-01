- Törölte az orosz mérőkódot az oldalról az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott TOTP.APP fejlesztője

ügyfélkapu;IdomSoft Zrt.;orosz kód;

2025-01-18 08:45:00 CET

Péntek este a TOTP.APP fejlesztője törölte az orosz mérőkódot az oldalról, amely szerepel az Ügyfélkapu+ használatához hivatalosan ajánlott kódgeneráló szolgáltatások között – erre hívta fel egy olvasó a Telex figyelmét. Az oldal fejlesztője azt is jelezte, hogy nyolcmillió forintnyi összegért megvásárolható a TOTP.APP kódja és domainneve.

A portál felidézi, a kódgenerátorok úgy használhatók, hogy az alkalmazást össze kell kötni a fiókunkkal, jelen esetben az Ügyfélkapu-fiókkal, ahová be szeretnénk lépni, így a következő bejelentkezéskor már a generált kódot is meg kell adni a felhasználónév és a jelszó után. Az Ügyfélkapu oldalán több kódgeneráló szolgáltatásra is található ajánlás. Azoknak, akik nem szeretnének erre a célra mobilalkalmazást használni, és valamiért az emailes belépőkód sem szimpatikus nekik, az egyik ilyen alternatíva a böngészőből elérhető TOTP.APP.

Ez a webalkalmazás több kritikát is kapott szakértői körökben:

nem derül ki, hogy ki üzemelteti és hogyan kezeli az adatokat,

egy orosz mérőkód is futott rajta,

de más jelek is arra utalnak, hogy orosz fejlesztésű szolgáltatásról van szó.

A TOTP.APP forráskódja elérhető a GitHub kódmegosztó oldalon, ahol követhetők a kódban végrehajtott változtatások is. A Telex olvasója ez alapján jelezte, hogy péntek este a vitatott megítélésű orosz mérőkódot a fejlesztő törölte. Az itt elérhető verzióban még szerepel a Yadro nevű orosz cég counter.yadro.hu kezdetű mérőkódja, de a péntek este közzétett verzióban már nem.

A TOTP.APP GitHubján, a leírásban már korábban is az szerepelt, hogy az oldal eladó. A Wayback Machine archívuma szerint 2020-ban ezer dollárt kértek érte, a napokban tízezer dollárnyi kriptovaluta (a dollár értékéhez kötött USDT) volt az ára. Péntek este már a leírásban az állt:

„Források és domain eladása 20 000 USDT-ért”,

ami bő nyolcmillió forint.