- Ügyfélkapu: a rendszer utolsó pillanatos foltozgatása is jelzi, nem sikerült zökkenőmentesre az Orbán-kormány nagy digitális váltása

ügyfélkapu;riport;kormányablak;Digitális Állampolgárság Program;

2025-01-16 05:50:00 CET

– Nem tartom magam digitális analfabétának, használom a modern eszközöket, még nem vagyok 50 éves, de bevallom, inkább bejöttem ide, mert annyi fals információ ért az elmúlt hetekben ezzel az egész átállással kapcsolatban, hogy jobbnak láttam, ha nem kísérletezek – mondta lapunknak egy középkorú férfi az egri okmányirodában. Ő önálló kisvállalkozást üzemeltet, a munkájához nélkülözhetetlen az elektronikai ügyintézés.

Ottjártunkkor a szokásoshoz képest jóval zsúfoltabb volt az előtér, s szinte mindenki ezügyben állt sorban, ami így volt már az elmúlt néhány napban is – tudtuk meg a bejáratnál az egyik hivatali dolgozótól. Délután négy óra felé jártunk a hivatalban, aki nem tudott elszabadulni munkaidőben a munkahelyéről, az vélhetően később esett be, az utolsó pillanatban, hiszen szerdán este hatig tartott az ügyfélfogadás. Az általunk megkérdezett vállalkozó szerint a kormány túl kevés időt adott az átállásra,

ráadásul számára nem volt világos, hogy az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) rendszerébe jelentkezzen be.

A nagy átállására – mint arról már többször írtunk – azért van szükség, mert az állami elektronikus ügyintézés beléptetőkapuját, az Ügyfélkaput biztonságosabbá teszik. Eddig csak egy felhasználónévre és jelszóra volt szükség a beléptetéshez. Ezután viszont – és főleg ez okozott bonyodalmakat – szükség lesz egy harmadik ellenőrzésre is. Egy okostelefonos applikáció vagy e-mailben kapott kódot is meg kell adni ezután az Ügyfélkapu+-nál. Az állami elektronikus ügyintézésre alkalmas a DÁP nevű telefonos applikáció is, amelynek otthoni beindításához e-személyi igazolványra van szükség, akinek nincs ilyen okmánya, annak fel kell keresnie a kormányhivatalt.

Az egri kormányablakban megszólított vállalkozó azt mondta, hogy a DÁP-ba próbált otthon belépni, de elbizonytalanodott, amikor a kérdőívek kitöltésekor elektronikus személyigazolványt kértek tőle, azzal ugyanis szavai szerint ő nem rendelkezik. Számos fórumon riogattak azzal, hogy aki nem vált, az január közepétől számlát sem tud kiállítani, neki pedig a nyomdaiparban és grafikai téren dolgozó kisvállalkozóként a megélhetése került volna veszélybe, ha nem kér segítséget – fogalmazott.

Az elmúlt hét szinte minden munkanapján telt ház volt a pécsi kormányablakoknál, gyakran órákat kellett várni arra, hogy aki nem előzetesen foglalt időpontra érkezett, elintézze magának az Ügyfélkapu+ regisztrálását. Főleg idős emberek kértek segítséget, sokukat elkísérte gyermeke vagy unokája. A hatvan felettiek általában nem titkolták: egyedül nem képesek belefogni az ügyfélkapu intézésébe. Szerdán, az átállás előtti utolsó napon viszont nem volt már tömeg, s megcsappant a nyugdíjasok száma, így 40-60 perc elég volt ahhoz, hogy aki számot tépett, az bejusson az ügyintézőkhöz.

– Nekem nem jelentett volna gondot az ügyfélkapu+, hisz online kereskedéssel foglalkozom – mondta a Kossuth-téri kormányablaknál sorát váró Fehér Adrienn. – De kiderült, hogy az okos telefonom a szükséges applikációt nem tudja letölteni. Ezért kellett bejönnöm. A férjem viszont meg tudta csinálni a sajátját, az ő telefonja erre alkalmas volt.

Solymosi Csaba is rutinos netezőnek érzi magát, mégis elakadt.

– Otthon hiába írtam be a kapott ideiglenes kódot, a gép nem engedett tovább – osztotta meg saját esetét a 65 éves vállalkozó. – Pedig másodpercek alatt beírtam, mégse... Kértem új jelszót, akkor is így jártam. Újra és újra kértem, de mindig ez ismétlődött meg. Végül feladtam, és bejöttem ide. Schönberger Ágnes az internetes ügyintézésben járatos párjára bízta a regisztrációt.

– Amikor már csaknem befejezte, véletlenül rákattintott a törlés gombra, és ezzel letörölte az addigi ügyfélkaput, s akkortól már semmit se lehetett tenni

– mondta a kutyakozmetikusként dolgozó asszony. – A párom fel is tette a közösségi oldalra, miképp jártunk, mire jelezték sokan, hogy ők is elkövették ezt a hibát, ezért mehetnek be a kormányablakhoz.

A kaposvári kormányablakokban nem látszott, hogy csütörtöktől megszűnik az eddigi Ügyfélkapu: aki sorszámot húzott akár az Ügyfélkapu+, akár a DÁP regisztrációjához, azonnal sorra került, ugyanis egyáltalán nem kellett várakozni. Az egyik ügyintéző állítása szerint az elmúlt napokban is hasonló volt a helyzet, de nem is számítottak komoly rohamra, mivel sokan már a múlt év utolsó hónapjaiban időpontot foglaltak és átestek a regisztráción, illetve sok könyvelő az ügyfeleinek maga intézte az interneten keresztül.

– Gondolkodtam, hogy nekiállok a neten, de annyi helyen olvastam a közösségi oldalakon, hogy nehezen ment, illetve a regisztráció után másodjára nem sikerült belépni, hogy inkább eljöttem: ha a kormányablakban nem tudják megcsinálni, akkor sehol sem

– mondta Valéria. A harmincas asszony számítása be is jött, tíz perc alatt sikeresen átesett a procedúrán, s ellenőrzésképpen a telefonján sikerült is belépnie a fiókjába.

Ötven ügyfeléből öt vagy hat olyan lehetett, akinek gondja akadt a regisztrációval – ezt már egy gyöngyösi könyvelő mondta munkatársunknak. Jellemzően az idős korosztály számára jelentett nehézséget a belépés, ők ezért személyesen keresték fel a könyvelőt, s a segítségével sikerült teljesíteniük a „kihívást”.

Három olyan vállalkozó akadt, akinél a túl korai regisztráció okozott problémát, a rendszer ugyanis korábban nem tudta teljesíteni az elvárást, hogy ne csak az ügyfél, hanem a könyvelő is beléphessen az adott ügyintézői felületre.

– Mivel az nonszensz lett volna, hogy, ha bármilyen ügyet kell intéznem, egyidejűleg forró dróton rángassam az ügyfeleket, s harminc másodpercen belül nekem is mondják meg a kapott megerősítő kódot, ezért inkább töröltem, majd újra bejelentkeztettem őket a rendszerbe, s egy általam átküldött közös QR- kóddal már újra tudták élesíteni a felületet. Ez bonyolultan hangzik, de valójában annyit jelent, hogy most már nemcsak ők tudják elektronikusan intézni a számla-, vagy adóügyeiket, hanem én is – mondta a könyvelő.

Beutalók, leletek, receptek Vállalkozói-, gépjármű-, adó- vagy épp agrárügyeket is intézhetünk a nagy állami digitális hivatalban, de talán az a legfontosabb: az Ügyfélkapun keresztül érhető el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is, ahová a betegek leleteit, beutalóit, receptjeit töltik fel az orvosok. Vagyis az, aki továbbra is használná az EESZT-t, annak muszáj regisztrálnia az Ügyfélkapu+-ra. Az átállásért felelős Idomsoft Zrt. kérdésünkre közölte: nem vesznek el azok egészségügyi dokumentumai, akik még nem regisztráltak az új rendszerben. Aki ezt nem tette még meg, „annak a továbbiakban megmarad minden fiókja, csak nem tud azokhoz hozzáférni, mintha elveszítené a postaládája kulcsát.” – írta az Idomsoft. F. Zs.

Mégis jó az e-mail a rettegett autentikációs app helyett

Eső után köpönyeg, hogy szerda hajnalra megérkezett a sokkal egyszerűbb ügyfélkapu-pluszos belépési lehetőség, amihez csak az e-mail címet kell használni, s nem szükséges telepíteni okostelefonos autentikációs alkalmazást. Az elmúlt hét traumái után azonban lelkileg ez már nem sokat segít azokon, akiket azért „bántalmazott” a hatalom és a hangos többség, mert nem ment nekik az átállás – mondta lapunknak Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete alelnöke.

Szerinte az, ami az elmúlt hetekben történt ez ügyben, az az elektronikus ügyintézés lejáratása, amin már nem segít az a szépségtapasz, hogy némiképp korrigálták a bonyolult bejelentkezési eljárást. – Két és fél éve, 2022. június 10. óta létezik az Ügyfélkapu plusz, azóta van az a QR-kódos csoda, s azóta kifogásoljuk, hogy ez így nem lesz jó. Erre csak a kivezetés napján, január 15-én hajnalban kezd el működni az e-mailes azonosítás: miért kellett erre ennyit várni? Mindeközben a „fejlesztésre” félmilliárd forintot költöttek az adófizetők pénzéből a közigazgatási közbeszerzési portál szerint – érvelt Ruszin Zsolt. Hozzátette: mivel az e-mailes megerősítés könnyebbé teszi a bejelentkezést, képességbeli vagy technikai akadálya most már nem nagyon lehet a rendszer használatának, csak az nem veszi igénybe, aki tudatosan nem akarja. Szerinte viszont annak nincs sok értelme, ha valaki arra hivatkozva nem akarja használni az elektronikai ügyintését, hogy félti az adatait az államtól, más platformokon ugyanis az „állam” amúgy is látja ezeket, vagy ahogy fogalmazott: „a hatalom mindenkit brutálisan meg tud profilozni ma is, ha akar.” D. J.