- Javítóintézetre ítélte a bíróság az iskolai lövöldözést tervező miskolci diákot

bíróság;ítélet;javítóintézet;iskolai lövöldözés;

2025-01-20 13:34:00 CET

Hétfőn hirdetett ítéletet a Miskolci Törvényszék annak a fiatalnak az ügyében, aki iskolai lövöldözést tervezett még 2023 tavaszán. B. Leventét bűnösnek találták, ezért 3 év 4 hónap javítóintézetben történő elzárásra ítélte a bíróság – írja a Blikk.

Mint arról mi is beszámoltunk, az akkor 17 éves miskolci fiatal egy online közösségi oldalon több alkalommal is emberölésről írt. A bejegyzéseiben arról számolt be, hogy amikor betölti a 18-at, fegyvert szerez és vérengzést rendez egy iskolában. Arra készült, hogy egy lövészklubban gyakorol majd, és arra számított, hogy majd 50 gyermekkel végez, továbbá a kiérkező rendőrökre is tüzet nyit. B. Leventére végül a TEK kommandósai csaptak le az otthonában. A fiatalra a külföldi hatóságok figyeltek fel, a magyar rendőrök pedig mindössze 24 órán belül azonosították és elfogták őt.

Az ítélettel kapcsolatban a Telex is megkereste a bíróságot. A válaszból kiderült, hogy

az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlott, védője és az ügyész három munkanapot tartott fenn nyilatkozattételre.

B. Levente kezdetben tagadta, hogy emberölésre készült volna, az üzeneteit pszichés problémákkal magyarázta. Az elmeorvosi vizsgálatot végző szakértő azonban azt állapította meg, hogy nem szenved kóros állapotban, vagyis büntethető. A tinédzser végül a tavaly nyáron tartott zárt ülésen beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Ezt a bíróság ezt nem fogadta el, és elrendelték a részletes tárgyalást, amely tavaly szeptemberben kezdődött.

A diák édesanyja korábban a Blikknek arról beszélt, fiát mindig is érdekelték a fegyverek, de semmi jelét nem mutatta annak, hogy erőszakos lenne. Szerinte a fiatal a gondolkodásában 180 fokos változáson ment át a rácsok mögött, egész nap tanul, az OKTV-n természettudományokból az első tízben végzett.