- Kína bírálta az Egyesült Államok kilépését a WHO-ból, Németország megpróbálja lebeszélni róla Donald Trumpot

2025-01-21 15:46:00 CET

Németország megpróbálja lebeszélni Donald Trumpot arról, hogy kiléptesse Amerikát a WHO-ból – írja a Reuters.

Mint arról beszámoltunk, a második ciklusát megkezdő amerikai elnök számos intézkedést hozott már a hivatalba lépésének első napján. Ezek közül talán a legjelentősebb, hogy aláírt egy végrehajtói intézkedést, amellyel megkezdte az Egyesült Államok kiléptetését az Egészségügyi Világszervezetből (WHO).

A sokak szerint közveszélyes intézkedést Donald Trump azzal indokolta, hogy az Egyesült Államoknak szerinte tisztességtelenül magas összeget kellett fizetnie a világszervezetben más országokhoz képest. A döntés mondjuk annak fényében nem tekinthető meglepőnek, hogy Trump a 2025-től kezdődő kormánya egészségügyi miniszterének azt a Robert F. Kennedy Jr.-t jelölte, aki arról ismert, hogy vakcinaellenes propagandát és összeesküvés-elméleteket terjeszt.

„Az új amerikai elnök bejelentése súlyos csapás a globális egészségügyi válságok elleni nemzetközi küzdelemre. Megpróbáljuk meggyőzni Donald Trumpot, hogy gondolja át ezt a döntést”

– közölte kedden Karl Lauterbach, Németország egészségügyi minisztere. Németország egyébként az USA után a WHO második legjelentősebb támogatója, az ENSZ-hez tartozó szervezet finanszírozásának mintegy 3 százalékát adja.

A WHO és Kína is aggódik

„Reméljük, hogy az Egyesült Államok átgondolja a döntését, és nagyon reméljük, hogy mindenki, az amerikaiak, de a világ minden táján élő emberek érdekében is konstruktív párbeszéd alakul ki” – mondta Tarik Jasarevic, a WHO szóvivője genfi sajtótájékoztatóján az MTI beszámolója szerint.

Donald Trump első elnöki ciklusa idején, 2020-ban már elrendelte az ország kiléptetését a WHO-ból, de utódja, Joe Biden 2021-ben, szintén egyik első rendeletével visszavonta ezt az intézkedést. Ugyanez történt a párizsi klímaegyezmény esetében, amelyből szintén kitáncolt a globális felmelegedést a korábbi években többször is „átverésnek” nevező Trump.

Kedden Kína is aggodalmát fejezte ki Donald Trump rendeletei miatt, melyekkel az Egyesült Államok a WHO-ból és a párizsi klímaegyezményből is kilépését kezdeményezte. Guo Csia-kun külügyi szóvivő kedden úgy fogalmazott, hogy Kínát aggasztják Donald Trump lépései. „Kína továbbra is támogatni fogja a WHO-t feladatai ellátásában, együtt fog működni minden féllel, hogy aktívan kezelje az éghajlatváltozás kihívásait, közösen előmozdítva ezáltal a globális zöld átállás és alacsony szén-dioxid kibocsátású átalakulás folyamatát” – tette hozzá politikus.