Népszava Hírlevél: Magyarország csendben a halál országa lett, avagy üres a kassza, de szórjuk a pénzt

ez a Népszava hírlevele. Világos képet adunk benne Magyarországról és a világról, vagyis hogy mi történt az elmúlt héten és mire lehet számítani a most következőn. Készítette Varga Dóra, Angyal Gábor és Ágoston Zoltán.

Vlagyimir Putyin volt, de Donald Trump hangján beszélt

Péntek a világpolitikában gyakorlatilag egyedülálló botrány napja volt, Donald Trump amerikai elnök és az alelnöke JD Vance ugyanis kamerák előtt támadott az amerikai látogatáson tartózkodó Volodimir Zelenszkijre a Fehér Házban. Volodimir Zelenszkij annak az Ukrajnának az elnöke, amelyik ellen három éve Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára kezdődött a háború, amihez képest Donald Trump most őt vádolta meg azzal, hogy nem akar békét. Ha hihetünk JD Vance-nek, az ukrán elnök bűne mindössze annyi, hogy nem hálálkodott kellőképpen az amerikai támogatásért. Azután, hogy Donald Trump és JD Vance gyakorlatilag a Putyin-rezsim érdekeit képviselte előtte, az amerikai elnök gyakorlatilag ki is hajította a Fehér Házból.

Jelentősége? A tét tényleg az orosz-ukrán háború vége. Volodimir Zelenszkij nem akar anélkül tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, hogy nem kap biztonsági garanciákat az Egyesült Államoktól. Ezek a biztonsági garanciák szavatolnák, hogy Oroszország többé nem támadja meg Ukrajnát, és hogy az amerikaiaknak érdekükben is álljon biztonsági garanciákat adni, megkapnák Ukrajna ásványkincsből származó bevételeinek a felét. Ráadásul ha a helyzet meg jobban elfajul, a Trump-adminisztráció nem támogatja többé Ukrajnát, az Európai Unió nagyon gyorsan egyedül maradhat az orosz-ukrán háború több száz milliárd eurós problémájával.

Látkép. A pénteki washingtoni balhé után az Európai Unió vezetői nagyon gyorsan felsorakoztak Ukrajna mögött. Egy kis hiányzó volt. Orbán Viktor. Ő inkább Donald Trump mellé állt.

A Fidesznél csak a Fidesz jobb

Ami azt illeti, Orbán Viktornak már félelmetes rutinja van a putyini érvek hangoztatásában, a fenti címben idézett kiszólással hétfőn, a parlament tavaszi ülésszakát megnyitó beszédében reagált arra, hogy Hadházy Ákos lejátszotta neki, mit is mondott az oroszokról még 2007-ben.

A miniszterelnök ekkor részletezte, mit is jelent az a rengeteg ígéret, amellyel a két nappal korábbi évértékelő beszédében állt elő a két - és háromgyermekes anyák élethossziglani szja-mentességétől a nyugdíjasok áfavisszatérítéséig. Más kérdés, hogy az szja-mentességgel inkább a gazdagok járnak jól, a költségvetés az évet 67,8 milliárd forintos hiánnyal indította, a falvakra pedig körképünk tanúsága szerint egyszerűen nincs pénz. Mindezt ráadásul úgy, hogy mint elsőként megírtuk, az Orbán-kormány tök világosan tisztában van azzal, meddig is nyújtózhat valójában.

Az Orbán-kormány egyébként annak ellenére hanyagolja a falvakat, hogy kezdenek a Fidesz egyedüli fellégvárai lenni. Mellékletünkben, a Visszhangban el is képzeltünk egy kocsmai beszélgetést a politikáról valamelyik No migration, no gender, no war óriásplakát árnyékában tengődő kistelepülésen.

Látkép. Lehet valami a pártok népszerűségi felméréseiben, ami nem tetszik a Fidesznek. Nyilvánvalóan Magyar Péter és a Tisza Párt feltűnése az, szóval bár üres a kassza, elkezdik szórni a pénzt, ígérni kell abból is, ami gyakorlatilag nincs. Arról, hogy választási év előtt az Orbán-kormány az árstopot is kész visszahozni, meséltünk már?

Látkép. Orbán Viktor régóta ezen a szélsőjobboldali hullámon lovagol. 2016 óta kitartóan támogatja Donald Trumpot, magyar adófizetői pénzből építgeti az európai szélsőjobbot, kezdettől fogva Oroszországnak szurkol az Ukrajna elleni háborúban. másfél hete pedig fogadta Alice Weidelt, az AfD társelnökét, akinek a pártja a szivárgó hírek szerint a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért felé tart.

Egy jó kérdés

Mindennek fényében Orbán Viktort vagy Magyar Pétert fogják-e választani a magyar anyák? – boncolgattuk a közéleti podcastünk, a Hol élünk? friss adásában.

Pride volt, van, lesz

Az ígéreteken túl Orbán Viktor fenyegetőzik is, mégpedig azzal, hogy röpke 30 év után betiltja Magyarországon a Pride-ot. Egyelőre nem világos, hogy mi a fáziskésés oka, de nagyon be akarják tiltani, Orbán Viktoron kívül Gulyás Gergely és Lázár János is hosszan beszélt erről. Budapest főpolgármesterét ez vajmi kevéssé érdekli, Karácsony Gergely minden eddiginél nagyobb Pride-ra készül. Vagy mindenki szabad egy városban, vagy senki sem az – mondta erről lapunknak adott interjújában a politikus. És nemcsak ő készül, hanem mások is.

Jelentősége? Az Orbán-kormány a gyermekvédelemre hivatkozva akarja betiltani a Budapesten és 2024-ben már Pécsen is megrendezett Pride-felvonulást. Ezzel a kabinet egyrészt újra egyenlőségjelet tesz a homoszexualitás és a pedofília közé (ennek a szándéknak volt a jele a hírhedt fóliatörvény is), másrészt kényszerpályára tereli a kritikusait az eleve a homoszexualitással szemben is meglehetős ellenszenvvel viseltető magyar társadalomban. Ezeknek a kritikusoknak az egyike Magyar Péter, aki az elég heterogén választói bázisának eddig valójában semmit nem mondott a Pride-ról, nyilatkozataiban látványosan kerüli, hogy az LMBTQ-kérdésben véleményt nyilvánítson.

Összenő, ami összetartozik

Willy Brandt néhai német kancellár urbánus szólássá váló kijelentése kezd igaz lenni a Fideszre és a Mi Hazánk Mozgalomra, hétfőn Orbán Viktor legalábbis megdicsérte Toroczkai László szélsőjobboldali pártját, mondván, az egyedüli ellenzéki alakulat, amelyik nem áll perben Magyarországgal. Annyira, hogy az Orbán-kormány kész teljesíteni a Toroczkai-párt régi követelését, a készpénzhasználat alkotmányba foglalását, Lázár János sietve tárgyalt is a szélsőjobboldali párt vezetőjével.

Jelentősége? A választási pénzszórás mellett a Mi Hazánk Mozgalommal kötendő esetleges a másik dolog, amellyel a Fidesz biztosítani akarja a hatalmon maradását 2026 után is. Biztos, ami biztos.

Németország újra tett egy lépést a történelem rossz oldala felé

Ha már a szélsőjobbnál tartunk, Németországot az egy héttel ezelőtti parlamenti választással érte el az a hullám, amelyik Hollandiában Geert Wilderst, Ausztriában Herbert Kicklt, egy kicsit távolabbi párhuzammal pedig az Egyesült Államokban Donald Trumpot juttatta hatalomra vagy a hatalom közelébe. A kereszténydemokrata CDU és a szociáldemokrata SPD elkezdte a koalíciós tárgyalásokat, a szélsőjobboldali AfD-nek azonban – amelynek társelnökét, Alice Weidelt Orbán Viktor még a parlamenti választás előtt fogadta, utána pedig gratulált is neki – körülbelül 9 és fél millió szavazója van.

Látkép. Orbán Viktor régóta ezen a szélsőjobboldali hullámon lovagol, 2016 óta kitartóan támogatja Donald Trumpot, magyar adófizetői pénzből építgeti az európai szélsőjobbot, kezdettől fogva Oroszországnak szurkol az Ukrajna elleni háborúban. másfél hete pedig fogadta Alice Weidelt, az AfD társelnökét, akinek a pártja a szivárgó hírek szerint a Fidesz pártcsaládja, a Patrióták Európáért felé tart.

Jelentősége? A Trump-adminisztráció célja szétverni az Orbán Viktor Magyarországa miatt amúgy is töredező európai egységet. Ennek a nyilvánvaló jele volt Elon Musk beavatkozási kísérlete is a német belpolitikába.

De mi van a baseballsapka alatt?

Elon Musk nemcsak a német, hanem a román belpolitikába is beavatkozott, nyíltan kampányol a volt szélsőjobboldali elnökjelölt, Călin Georgescu mellett, akit a héten hallgattak ki a bukaresti ügyészségen alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekmények, a fegyverviselési szabályok megsértése, háborús bűnösök és fasiszta ideológia terjesztése, fejbujtás, illegális kampányfinanszírozás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Mellékletünkben, a Szép Szóban Markó Béla volt RMDSZ-elnök és miniszterelnök-helyettes ennek kapcsán azon gondolkodik, ki lehet-e látni még Donald Trump baseballsapkája alól.

Eközben Magyarország csendben a halál országa lett, az orvosok pedig tüntetnek

Bár Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt mondta, 2010 óta 200 ezerrel kevesebb kisbaba született volna, ha nincs a Fidesz, pénteken kijöttek a KSH számai arról, hogy 2025 januárjában Magyarországon kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek. Március 8-án szombaton , vagyis nők napján a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete tüntetni is fog a jobb egészségügyért, Eddig csak a Facebook-eseményen kétezren jelezték már, hogy biztosan mennek, és 12 ezren, hogy érdekli őket a fővárosi demonstráció. A bírók egy hete február 22-én meglepően sok szimpatizánssal vonultak Budapest utcáin.

Jelentősége? Magyarországon néha az egyszeregyet is lassan kell mondani, hogy mindenki értse. Az egészségügy közügy, nem politikai ügy.