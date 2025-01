- Nem vizsgázott jól sem az iskolarendszer, sem Orbán Viktor, a bajban a kormány másra hárította a felelősséget

Orbán-kormány;elemzés;Somogyi Zoltán;bombariadó;terrorfenyegetés;ORFK;iskolák;

2025-01-24 18:00:00 CET

– Nagyon jó lenne, ha legalább rendkívüli helyzetben azt érezhetnék a választók, hogy a politikusok próbálnak együttműködni, senki sem akarja kisajátítani, pártérdekek szolgálatába állítani az eseményeket – kezdte Somogyi Zoltán politikai elemző, szociológus arra a kérdésünkre, hogy a több mint háromszáz, jórészt budapesti iskolát ért bombafenyegetésre az elvárható módon reagált-e a kormány és az ellenzék. Az iskoláknak szétküldött névtelen levelet „Allah akaratából” írták, Orbán Viktor miniszterelnök pénteki nyilatkozata szerint a nyomozás még tart.

Somogyi Zoltán példaként Ausztriára hivatkozott, ahol a Covid-járvány idején három különböző párthoz tartozó, fontos tisztséget betöltő politikus – a zöld köztársasági elnök, a néppárti kancellár és Bécs szociáldemokrata főpolgármestere – hetente egyeztetett. Így demonstrálták, hogy a járványt csak közös erővel lehet legyőzni, és az, amit tesznek, közös akaratból táplálkozó, össznemzeti cselekvés.

A magyar nemzet akkor lenne egységes, ha rendkívüli szituációban ugyanilyen közös cselekvés nyilvánulna meg. A bombariadó napján azonban ismét kiderült, hogy nálunk más a politikai kultúra

– konstatálta Somogyi Zoltán. A miniszterelnök a közösségi oldalán bejelentette ugyan, hogy forródróton van a belügyminiszterrel, de ez nem egészséges működés. Neki az lenne a feladata, hogy forródróton legyen a főpolgármesterrel, a köztársasági elnökkel és az ellenzék vezetőivel is.

A miniszterelnök csak abban tud gondolkodni, hogy egyedül az ő kormánya cselekvőképes az országban, annak kell mindent csinálnia.

Orbán már észre sem veszi, hogy politikailag is többet hozna számára, ha kész lenne más pártállásúakkal is egyeztetni. „A rossz működés mellett tehát politikai bénaság is van” – fogalmazott Somogyi Zoltán.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke figyelmeztette a kormányt, mi a kötelessége ilyen esetben, közben viszont elfogadta tényként, hogy valós fenyegetettségről van szó, amely iszlám szélsőségesektől ered. Magyar Péter viselkedése illeszkedett az általános trendbe: sokan azonnal koncepciókat gyártottak arról, kik lehetnek a fenyegetők.

Volt, aki a magyar titkosszolgálatok manipulációjára gyanakodott, volt, aki az ellenzéket hibáztatta. Törzsi gondolkodásra vall, ha rögtön a másik oldalt vádoljuk

– jegyezte meg Somogyi Zoltán. A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak a háttérben, de – hangsúlyozta – egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni.

Vitézy Dávid fővárosi önkormányzati képviselő, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője kezdeményezte Karácsony Gergely főpolgármesternél, hogy a BKK ajánljon fel melegedőbuszokat a bombafenyegetés miatt kiürített budapesti iskolák tanárai és tanulói számára. Karácsony erre jelezte, hogy az első busz már másfél órával Vitézy bejelentkezése előtt a helyszínen volt. Koordinált cselekvés helyett minden politikus a maga pozíciójából nézve önállóan igyekezett kitalálni, mire lenne szükség – kifogásolta Somogyi Zoltán.

Probléma az is – folytatta –, hogy ebben a végtelenül megosztott országban nincsenek hiteles intézmények, amelyek megszólalásait és intézkedéseit a mostanihoz hasonló helyzetben elfogadnák az emberek.

Orbán már sok éve olyan Magyarországot épít, ahol mára nem maradt egyetlen hitelesnek számító intézmény sem.

Az iskolarendszer sem vizsgázott jól, nem készült fel egy ilyen rendkívüli esemény kezelésére. Sem arra, hogy az iskolaépületből hogyan vezessék ki a gyerekeket, sem arra, hogy utána pszichológusi segítséggel milyen módon beszéljék meg azt, ami történt – jelentette ki Somogyi Zoltán.

A veszélyt nem feltétlenül a bombafenyegetettség jelenti, hanem az:

nem tudjuk, a gyerekekben, akik életük legérzékenyebb és legsérülékenyebb éveiben járnak, hogyan csapódnak le a történtek.

Lehet, hogy valaki könnyedén, izgalmas kalandként éli meg a bombariadót, másokban azonban félelmet válthat ki, ami, ha elmarad a pszichés segítség, hosszabb távon is megmaradhat.

A Fidesz azzal az ígérettel államosította az önkormányzati iskolákat, hogy a központosított rendszer majd jobban fog működni – emlékeztetett Somogyi Zoltán. A bombariadó alkalmával lett volna lehetőség megmutatni, hogy talán van valami értelme a centralizációnak, hisz fenyegetettség esetén az állam összehangoltabban és eredményesebben képes megvédeni az iskolákat. Ehhez képest a kormány az iskolaigazgatókra bízta a döntést, hogy folytatják-e a tanítást, vagy hazaküldik a diákokat.

Az igazgatóknak úgy kellett döntést hozniuk, hogy a megfelelő tájékoztatás hiánya miatt nem lehettek tisztában a kockázatokkal.

A kormány – állapította meg Somogyi Zoltán – egész egyszerűen áthárította rájuk a felelősséget.