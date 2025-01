- Újabb kibertámadás indult Szlovákia ellen, az egészségbiztosító érintett

Robert Fico;Szlovákia;kibertámadás;egészségbiztosító;

2025-01-24 20:24:00 CET

Egy újabb komoly kibertámadás indult Szlovákia ellen, ezúttal az Általános Egészségbiztosító (VšZP) érintett – írja az Új Szó Robert Fico miniszterelnök és Kamil Šaško egészségügyi miniszter közös sajtótájékoztatója nyomán. Mint elmondták, a VšZP szervereit érte adathalász támadás. Az intézmény szakemberei dél környékén figyeltek fel a megnövekedett aktivitásra és azóta is folyamatosan hárítják el a próbálkozásokat, Fico szerint egyelőre sikerrel.

Magának a támadásnak a konkrét részleteiről egyelőre keveset tudni. A kormányfő elmondása szerint amennyiben a támadás sikerrel jár, az elektronikus receptek és az egészségügyi szolgáltatás is ellehetetlenülhet. A hackerek a biztosító klienseinek személyes adatait szerették volna megszerezni, egyelőre sikertelenül. Kérdéseket nem lehetett feltenni sem a szlovák kormányfőnek, sem miniszterének annak ellenére, hogy Robert Fico a sajtótájékoztatót az ellenzék és Ukrajna bírálatával kezdte. – A történtek is megerősítik, hogy Szlovákia szuverén politikája miatt az országnak több haragosa is van – tette hozzá, és „kemény szavakkal illette” a civil szervezeteket is.

A pozsonyi székhelyű magyar lap emlékeztetett, hogy január 5-én a Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatal rendszere került a hackerek célpontjába, az adatbázis a támadás következtében hetekre elérhetetlenné vált, csak a napokban nyitották meg ismét a weboldalt részlegesen. Juraj Celler, a hivatal elnöke lemondott, miután több mulasztásra is fény derült a hatóság részéről. – A jelenlegi ismeretek szerint a pénteki támadás különbözik a korábbitól, és szlovák szakportálok szerint az állami infrastruktúra elleni támadások mindennaposnak mondhatóak és sok esetben a bűnözők csak tesztelik, hogy milyen védettséggel rendelkeznek a rendszerek.