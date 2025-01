- Merkely Béla leszögezte, a magyar egészségügy európai viszonylatban abszolút versenyképes

egészségügy;Erasmus;szakemberhiány;orvoselvándorlás;Merkely Béla;

2025-01-27 09:59:00 CET

„Semmivel nem rosszabb ma orvosnak lenni Magyarországon, mint a fejlett nyugat-európai országokban. Sőt. Sokat járok külföldre, és azt tapasztalom, hogy nálunk bizonyos tekintetben motiváltabbak az orvos-egészségtudományi szakmát végző kollégák” – állapította meg a Mandinernek adott interjújában Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kardiológiai Tagozatának elnöke.

Merkely úgy folytatta, szerinte rengeteg a lehetőség itthon, egy fiatal dönthet a gyógyítás mellett, kutathat vagy oktathat, akár egyszerre is végezheti mindhármat. „A gyógyítás fejlett technológiai szinten zajlik, a legújabb és legjobb módszerek, eszközök, gyógyszerek rendelkezésre állnak, folyamatos lehetőség van a tanulásra” – jelentette ki. Emellett úgy véli, az orvos-egészségtudomány vonatkozásában nincs olyan mértékű kiégés, mint más szakmáknál.

Arra a kérdésre, egészségügyi válsághelyzet van-e Magyarországon, Merkely Béla úgy reagált, semmivel nem rosszabb a helyzet itthon, mint Nyugat-­Európában, szerinte az ő egyetemükön még jobb is.

„Kifejezetten felkészült orvosi és szakdolgozói háttér áll rendelkezésre idehaza, kimagasló a betegellátás színvonala. A kelleténél több intézményben zajlik az ellátás, de csúcsteljesítményeink nekünk is vannak, hasonlóan Európa nyugati feléhez. A magyar egészségügy európai viszonylatban abszolút versenyképes”

– szögezte le.

Az alulfinanszírozottságról, az infrastrukturális hiányosságokról és a szakemberhiányról azt mondta, szerinte a GDP-arányos költés tekintetében kimagaslóan jó a magyar egészségügy teljesítőképessége. „Ha ötször nagyobb lenne a GDP, nyilván lehetne hosszabb és vastagabb takaróval takarózni. Ha azonban megnézzük a világ élmezőnyéhez tartozó országokat, bizonyos területeken náluk több a probléma, mint idehaza” – közölte.

Merkely arról is beszélt, bár torzító hatással bírt a betegellátásban, a hálapénz a „sztárorvosok” vonatkozásában egyfajta teljesítményorientációt adott. „Vannak olyan szakmák, ahol egyáltalán nem okozott problémát a hálapénz kivezetése, ilyen például szív- és érgyógyászat, az általános sebészet vagy az idegsebészet. Olyan területen lehet gond, ahol magánellátás is folyik, mint az ortopédia, a nőgyógyászat, a szemészet. Fejlesztésekkel azonban ez is orvosolható, például olyan modern eszközrendszert biztosítunk, amilyen a magánellátóknál nincs” – hangsúlyozta. Szavai szerint a Semmelweisen néhány szakmában – például egynapos sebészetben, anesztézia és intenzív terápia esetén – figyelembe tudják venni a teljesítményt a fizetésnél. A teljesítményalapú bérezést egyébként ellenezte a Magyar Orvosi Kamara, s bár a teljesítmény mérése komplex és nehéz feladat, jó lenne, ha a következő orvosi béremelés során beépítenék – tette hozzá.

Merkely Béla az interjú során azt is mondta, hogy

a Semmelweis számára a modellváltás „nagy lehetőség volt”, az egyetemi autonómia továbbra is sértetlen, „sőt, nagyobb lett az önállóságunk”.

elképzelhetetlennek tartja, hogy ne nyerjék meg az Erasmus-pert.

ha azt akarjuk, hogy egy orvos Magyarországon dolgozzon, akkor itthon kell képezni, a diplomájukat külföldön megszerzők esetében nagyobb a veszély, hogy kint is maradnak.