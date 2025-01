- Hónapokon át a saját kárán manipulálta a 4iG-részvényeket Jászai Gellért szomszédjának a cége

Magyar Nemzeti Bank;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2025-01-27 10:10:00 CET

A saját kárán manipulálta hosszú időn keresztül folyamatosan az állami hátszéllel gigacéggé növesztett 4iG részvényeit egy kis vagyonkezelő cég, amelynek alapító tulajdonosai összefüggésbe hozhatók a 4iG-vezérrel, Jászai Gellérttel – írja a 24.hu.

A portál szerint az egy munkavállalóval és saját árbevétellel nem rendelkező Banus Port Vagyonkezelő Zrt. 2023 szeptembere és 2024 májusa között minden egyes kereskedési napon átlagosan 150-200 millió forint értékben vásárolt 4iG-részvényeket, amiket még a vásárlás napján alacsonyabb áron elpasszolt, miközben az ügyleteken naponta akár több tízmillió forintot is bukott. Mindössze egyetlen olyan nap akadt, amikor a cég magasabb áron adott el 4iG-részvényt, mint amennyiért vásárolt, akkor is csak minimális mértékben.

Az akcióval a cég megpörgette a 4iG részvényeit, mindez pedig nem kerülte el a Magyar Nemzeti Bank (MNB) figyelmét sem:

a vizsgálat szerint nyolc és fél hónapon keresztül a kereskedési napok jelentős hányadában a 4iG teljes napi részvényforgalmának több mint 50 százalékát a Banus Port produkálta, de nem ritkán 80, sőt, 90 százaléknál is nagyobb volt a Banus Port részesedése a 4iG napi forgalmából.

A 24.hu azt írja, a tranzakciókkal hatalmas forgalomnövekedést produkáltak a papírnak, ám azt egyelőre nem nevezték meg a hatóságok, hogy ki az a személy, akihez „az ügyletek szokatlan koncentrációja” köthető. A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintos büntetéssel sújtotta a céget.

A portál megjegyzi, bár a Banus Port Zrt. papíron független a 4iG-től, azt nem lehet állítani, hogy Jászai Gellért, a 4iG vezére ne ismerné a Banus Port alapítóit, Barna Györgyöt és Gyárfás Dánielt, akik az Opten cégadatbázisa szerint a cég tulajdonosai is egyben:

Jászai, Barna és Gyárfás több, a 24.hu birtokában lévő ingatlan-adásvételi szerződésen szerepel együtt, Jászai mint vevő, Barna mint eladó, Gyárfás mint eljáró ügyvéd. Jászai Gellért ugyanis (két gyerekével együtt) Barnától vásárolt több ingatlant Siófok-Törekiben, köztük a nyaralóját is több mint 300 millió forint értékben 2020-ban és 2021-ben.

azóta Barna György és Jászai Gellért szomszédok.

a többi szomszéd elmondása szerint igen szoros a viszony, a portálnak arról számoltak be, hogy Jászai és Barna lovai felváltva használják egymás legelőit, karámjait.

A Banus Portba 2023-ban lépett be Károly György vezérigazgatóként és tulajdonostársként, ő 2014 decemberéig az Appeninn Vagyonkezelő Holding igazgatóságának elnöke volt, melynek vezetésében pár évvel később Jászai Gellért is felbukkant. Ennél szorosabb kapocs lehet, hogy a Banus Port egyik leányvállalatát, a SOS Központ Zrt.-t is Károly György vezeti, melynek másik tulajdonosa, a Doper Invest Zrt. Bajka Zoltánnak, Jászai Gellért régi üzlettársának érdekeltségébe tartozik.

De – legalábbis papíron – fizikailag is közel volt a Banus Port Zrt. a 4iG-hez, a cég székhelye ugyanis abban a Montevideo utcai üzleti parkban van, ahol a 4iG-nek több telephelye volt a vizsgált időszakban. A megadott címen azonban a portál szerint nyoma sincs a cégnek, cégtábla sem utal rá, a recepción pedig határozottan állították, hogy ilyen nevű cég nincs az épületben.