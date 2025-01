- Ferenc pápánál járt a pannonhalmi főapát

Vatikán;Ferenc pápa;Hortobágyi T. Cirill;

2025-01-27 17:52:00 CET

Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot és delegációját hétfőn. A Vatikán és Pannonhalma közötti történelmi diplomáciai kapcsolat, a bencés apátság ökumenikus elkötelezettsége, valamint a gyermekvédelem is témaként szerepelt a Ferenc pápával tartott beszélgetésen - mondta Hortobágyi T. Cirill az MTI-nek a magánaudienciát követően.

A pannonhalmi főapáti tanács tagjai mellett a küldöttség tagja volt Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is. A találkozón átadták Ferenc pápának azt az érmét, amelyet a jegybank bocsátott ki a pannonhalmi apátság felszentelésének nyolcszázadik évfordulója alkalmából.

Hortobágyi T. Cirill emlékeztetett, hogy az évforduló a pannonhalmi bazilika felszenteléséhez kötődik, amelyet egy tűzvész után Oros apát építtetett újjá. Megjegyezte, hogy a XIII. század első felében élt apátnak komoly diplomáciai kapcsolatai voltak a Szentszékkel, amelyek azóta sem veszítették erejüket. Ferenc pápának átadták a korabeli okleveleket és a Szentszékkel való kapcsolatok dokumentumait tartalmazó Liter ruber (Piros könyv) egy másolatpéldányát.

Hortobágyi T. Cirill megjegyezte, a korábbi, 700. évfordulón is emlékérmet adott át a pannonhalmi főapát a pápának, tehát immáron ez hagyománnyá vált. „Mostani látogatásunkkal szerettük volna megköszönni a pápának azt, hogy nagy figyelemmel van irántunk. Magyarországi látogatásain, 2022-ben és 2023-ban, mindkét alkalommal megemlítette Pannonhalmát. Sok bátorítást kapunk tőle: Ferenc pápa a testvériség hídjának, az imádság helyének és szellemi bástyának, központnak nevezte Pannonhalmát. Mindhárom fontos az apátság jövője szempontjából” - mondta az MTI-nek. Hozzátette, beszámolt Ferenc pápának a bencés apátság ökumenikus törekvéseiről, elkötelezettségéről, közte a Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával rendezett találkozókról.

Szó volt arról, hogy Pannonhalma „piciny egyházmegyéjében” a Ferenc pápa szorgalmazta szinodalitás útján igyekeznek újraszervezni a lelkipásztori munkát, a gyermekvédelem terén „próbálunk beleállni, és megtenni azt, ami rajtunk múlik”, valamint Pannonhalma kiveszi részét a kortárs kultúrával folytatott párbeszédből is. „A pápa bátorított bennünket munkánk folytatására” - jelentette ki a főapát.

A Vatikánt megelőzően a bencés küldöttség szombaton a római városfalakon kívüli Szent Pál-bazilikában az ökumenikus imahét lezárásán vett részt. Vasárnap a Róma és Nápoly közti Montecassino bencés apátságában tettek látogatást. Hortobágyi T. Cirill elmondta, hogy Oros apát 1212-ben imaszövetséget kötött Adenulf apáttal és a montecassinói szerzetesekkel, hogy január 25-én, Szent Pál megtérése napján, a pannonhalmi szerzetesek őértük imádkoznak, ők pedig a magyar szerzetestársakért. „A hagyományt most helyben elevenítettük fel. Imádkoztunk Szent Benedek sírjánál, és meglátogattuk azt a monostort, ahol a Reguláját írta, és ahonnan elterjedt a bencés spiritualitás az egész világon” - tette hozzá.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, Kandrács Gábor az MTI-nek elmondta, hogy a pannonhalmi évfordulóra kiadott emlékérem részét képezi annak a támogatási programnak, amellyel az MNB a kulturális, történelmi eseményeket igyekszik felkarolni. „Az emlékérem törvényes fizetőeszköz, ugyanakkor jelentős eseményhez kötődő emlék is” - hangoztatta. Az érmet Bitó Balázs ötvös, éremművész készítette, aki szintén tagja volt vett a Ferenc pápánál járt delegációnak.

Hortobágyi T. Cirill főapát egyébként élen jár abban a közelmúltban megalakult kezdeményezésben is, amely a katolikus gyermekvédelemben szeretne erősítést elérni, az elhallgatás kultúrája helyett a transzparens kommunikáció kultúráját erősíteni. Mint lapunk is beszámolt róla, a Gyerekasztal Munkacsoport egyedülálló szakmai összefogással jött létre. Nemzetközi szinten is különlegesnek számít, hogy tagjai között egyházi személy, újságíró, teológus és jogvédő egyaránt megtalálható, vagy például olyan aktivista - Pető Attila -, aki ministránsként elszenvedője volt egyházon belüli zaklatásnak.

„Azért tartom fontosnak a Gyerekasztal Munkacsoportot, mert itt különböző emberek képesek együttműködni, azaz árnyalni saját gondolkodásukat, megosztani tapasztalataikat és meglátásaikat, mi több, képesek együtt küzdeni egy nemes és szent cél érdekében, egy társadalmi szempontból is fontos terület, az egyházi gyermekvédelem ügyéért” – mondta a kezdeményezésről Hortobágyi T. Cirill.