- Különleges társaság alakult az egyházi zaklatások ellen

gyermekvédelem;katolikus egyház;zaklatás;szexuális visszaélések;munkacsoport;papi pedofília;Pannonhalmi Főapátság;Hortobágyi T. Cirill;

2025-01-23 08:00:00 CET

„Bízunk benne, hogy a munkánkkal javítunk a gyermekjogi témákról és a szexuális visszaélésekről szóló közbeszéd minőségén, előmozdítjuk a magyar társadalom egyházi és világi tagjainak párbeszédét” – ezzel a vállalással alakult meg a közelmúltban a Gyerekasztal Munkacsoport. A szakmai szerveződés most lép nyilvánosság elé.

A lapunknak is elküldött tájékoztatás szerint a munkacsoport egyedülálló szakmai összefogással jött létre. Nemzetközi szinten is különlegesnek számít, hogy tagjai között egyházi személy, újságíró, teológus és jogvédő egyaránt megtalálható, vagy például olyan aktivista, aki ministránsként elszenvedője volt egyházon belüli zaklatásnak. A munkacsoport működésének aktualitást ad, hogy tavaly papi pedofilbotrányok rengették meg a katolikus egyházat Magyarországon: év végén több püspök is bocsánatot kért az elkövetett bűnök miatt.

„Azért tartom fontosnak a Gyerekasztal Munkacsoportot, mert itt különböző emberek képesek együttműködni, azaz árnyalni saját gondolkodásukat, megosztani tapasztalataikat és meglátásaikat, mi több, képesek együtt küzdeni egy nemes és szent cél érdekében, egy társadalmi szempontból is fontos terület, az egyházi gyermekvédelem ügyéért” – idézi a közlemény Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot, a munkacsoport tagját.

A főapát örülne annak, ha elterjedne a bocsánatkérés kultúrája, amelyik szívből jön, felelősséget vállal, elismeri a másik fájdalmát és segítséget nyújt a gyógyuláshoz.

Szeretné, ha az elhallgatás kultúrája helyett a transzparens kommunikáció kultúrája erősödne. Hiszen – hangsúlyozta Hortobágyi T. Cirill – ez a szembenézés szerves része, segíti a tisztánlátást. A bizalomvesztés folyamatát így lehet megállítani.

Dobszay Benedek ferences szerzetes, korábbi tartományfőnök személyes vágyaként fogalmazta meg egy olyan egyházi–társadalmi közeg létrehozását és fenntartását, ahol mindenki biztonságban érezheti magát: legyen szó gyermekről vagy felnőttről, laikusról vagy klerikusról, beosztottról vagy vezetőről.

Az emberi méltóság védelme szerinte nem korlátozódhat elszigetelt cselekvésekre, átfogó kultúraváltásra kell törekednünk.

Ennek megvalósítása érdekében – tette hozzá Dobszay Benedek – elengedhetetlen a folyamatok alapos megértése, a kutatás, a szemléletformálás, a megelőzés, a képzés, a párbeszéd, az esetkezelés és az együttműködés. A ferences szerzetes mélyen hisz abban, hogy „ez a szolgálat az egyház gyógyító tevékenységének része, és hozzájárul az istenkapcsolat elmélyítéséhez, vagyis az örömhír hirdetésének beteljesítéséhez”.

Pető Attila gyermekvédelmi aktivista korábbi áldozatként szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt sebeinek feldolgozása és a biztonságos jövő megteremtése érdekében szükség van párbeszédre, felelősségvállalásra.

A munkacsoport azért jött létre, hogy támogassa a magyar katolikus egyházat a visszaélések megelőzésében és a megfelelő válaszok kialakításában.

Pető Attila az áldozatok tapasztalatait és szempontjait is figyelembe véve szeretne közreműködni egy olyan egyház kialakulásában, amelyben az átláthatóság, a biztonság és az igazságosság alapérték.

Gyurkó Szilvia gyermekjogi szaktanácsadó tapasztalatai alapján a szakmaközi fórumok minden területen – a gyermekvédelemtől az oktatáson át az egészségügyig és a sportig – hozzájárulnak a nyilvánosságban is megjelent bántalmazásos esetek miatt megrendült társadalmi bizalom helyreállításához, és segítik az áldozatok gyógyulási folyamatát.

A már említetteken kívül Feledy Botond külpolitikai szakértő, Gégény István katolikus teológus, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Görföl Tibor katolikus teológus és Urfi Péter újságíró tagja a munkacsoportnak, amelynek tevékenységéről a gyerekasztal.hu oldalon lehet majd további részleteket megtudni.

A munkacsoport szeretne csatlakozni a katolikus világban is terjedő szemlélethez és gyakorlathoz, amely a hibákkal való őszinte szembenézéssel, a múltbeli esetek szisztematikus feltárásával, összefoglaló jelentések készítésével, hatékony megelőző intézkedések bevezetésével, szakemberek képzésével járul hozzá a sebek gyógyulásához és újabb visszaélések megelőzéséhez. A Gyerekasztal Munkacsoport szükségesnek tartja egy átfogó országjelentés elkészítését, amely – állapítja meg a közlemény – számos országot vitt közelebb a valós helyzet megismeréséhez, sok esetben az egyházi közösségeken túlmutató, össztársadalmi szembenézést és gyógyulást is elősegítve.

A munkacsoport küldetése összhangban van a Ferenc pápa által kezdeményezett úgynevezett szinodális folyamattal – az egyház hívek közösségével együtt történő megújításával –, és annak gyermekvédelmi célkitűzésével, amely a transzparencia szükségességét hangsúlyozza.