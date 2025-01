- Lelkipásztor az Orbán-kormány Covid-videójáról: Nekünk, hozzátartozóknak nagyon fájdalmas az ilyen egyoldalú vélemény

Videó;Orbán-kormány;tiltakozás;lelkipásztor;COVID-19;

2025-01-28 05:55:00 CET

„Nem vádolok senkit, de a felelősség az övék. Inkább maradtak volna csendben. Nekünk, hozzátartozóknak nagyon fájdalmas, hogy ilyen egyoldalú kormányzati vélemény van a járványról” – mondta Fórizs Gyula Zsolt a kabinet „Így győztük le a Covid-járványt” című videójáról. Az Érd-parkvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztora tegnap délután felesége bekeretezett fotójával protestált Orbán Viktor munkahelye, a Karmelita előtt.

Fórizs Gyula Zsolt ma is viseli a 25 évvel korábban felvett jegyűrűjét. A felesége, három gyermekének édesanyja, Fórizsné Matuz Magdolna ötvenévesen, a vírus második hullámában, 2021 március 26-án hunyt el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

„Valami nagyon mást láttak odabent, mint mi, akik ezt megéltük”

– mutatott fel a Fórizs Gyula Zsolt a Karmelita épületére. A lelkipásztor felesége óvónőként dolgozott, semmilyen alapbetegsége nem volt.

A járvány kitörése után pedagógusként többször is kérte, hogy kapjon oltást, 2021 januárban regisztrált is hozzá a központi rendszerben. Vakcina azonban nem érkezett. Fórizsné Matuz Magoldna 2021. március 12-én észlelte magán az első tüneteket. A vírusfertőzés könnyű rosszullétnek indult, majd estére belázasodott. Pár nappal később ügyeletre mentek, ahol tesztet kértek. Ezt a helyszínen nem tudtak adni. Másnap egy magántesztet végeztettek el 20 ezer forintért, amely ki is mutatta a vírust a nő szervezetében. A háziorvost ezután sem tudták hosszú ideig elérni. Amikor nagy nehezen felvette a telefont, csak annyit mondott, hogy a hölgy szedjen be kettő Algopyrint. Azt is csak egy orvos ismerősüktől tudták meg, hogy covid-os betegnél nézni kell a véroxigén szintet.

Az első tünetek után egy héttel jutottak be a törökbálinti tüdőszanatóriumba, hogy ott röntgent csináljanak. A szanatóriumhoz egy dombra kellett felmenni. Oda már nehezen gyalogolt fel Fórizs Gyula Zsolt felesége. „Amikor felértünk az épület sarkához a bejárattól pár méterre megöleltük egymást. Azt gondoltam, hogy 2-3 napra marad benn” – emlékezett vissza a lelkipásztor.

Ez volt az utolsó ölelésük.

Két nappal később felesége már csak egy SMS-t tudott írni a férjének. Ebben az állt: nem kap levegőt. Lélegeztetőgépre került, majd azonnal átvitték Törökbálintról a Korányiba. Itt Fórizs Gyula Zsolt hosszas telefonálás után egy ügyeletes orvossal tudott beszélni, akinek annyi ideje volt csak, hogy elhadarja: „a felesége haldoklik”. Majd felajánlották a családnak a búcsúzást. Fórizsné Matuz Magdolna szervezete március 26-án adta fel a harcot. Fórizs Gyula Zsolt a felesége zárójelentését csak hónapokkal később kapta meg.

A lelkipásztor azért is ment el protestálni egyedül a Karmelita elé, hogy legyen „egy másik hang” a kormányén kívül. Mielőtt hazafelé indult még megjegyezte: felesége halála óta megszületett harmadik unokájuk.