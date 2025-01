- Schadl György visszaszerezné a lefoglalt ékszereit, autóit, kisrepülőjét és kishajóját

bírósági tárgyalás;Schadl György;Schadl-Völner-ügy;

2025-01-28 18:20:00 CET

Kedden folytatódott a Fővárosi Törvényszéken Schadl György, a végrehajtói kar korrupcióval vádolt volt elnöke, valamint Völner Pál korrupcióval vádolt volt államtitkár pere. Schadl ma azt indítványozta, hogy megválthassa a hatóságok által az eljárás során lefoglalt négy személyautóját, továbbá motoros kishajóját, repülőgépét és banki széfből lefoglalt értéktárgyait is - derül ki a Blikk tudósításából.

Az elkövetkező napokban Schadl György és egyes már korábban elítélt végrehajtók közötti kapcsolatot vizsgálja a törvényszék. R. Hajnalkát, a megvádolt fonyódi N. Gábor végrehajtó irodájának vezetőjét is meghallgatták a mai napon. A nő azt állította, hogy a sajtóból értesült arról, hogy letartóztatták Schadl Györgyöt. Főnöke, N. Gábor először kacsának minősítette a hírt, azonban néhány napra rá nyomozók jelentek meg az ő fonyódi irodájukban is, majd N. Gábort is letartóztatták. Az iroda ezt követően lényegében leállt, a megvádolt N. nagyjából egy hónapot töltött előzetesen a hűvösön. „Amikor kiszabadult, utána már nem találkoztunk, csak e-mailen kommunikáltunk. Az iroda működése volt a téma, semmit nem tudtam arról, hogy mivel gyanúsítják, mi lehet a háttérben" - mondta az irodavezető, aki amúgy maga is végrehajtónak készül.

Schadl György a tárgyaláson indítványozta, hogy megválthassa a fent említett értékeit. A Blikknek részletezte is, hogy pontosan milyen járgányokról van szó. „Egy 7 éves Audi S8-as, valamint egy 15, egy 17 éves és egy 31 éves Mercedes van a birtokomban. A közel ötven éves repülőt 5 millió forintért vettem tíz éve, jelenleg üzemképtelen” - mondta a Blikknek, hozzátéve, a repülővel amúgy soha nem is repült, sőt, az ügy kirobbanása óta nem is látta.

„Az ékszerek jelentős része a családi emlékeket képez, köztük vannak a feleségemnek azon ékszerei, amelyeket szüleitől érettségi ajándékként kapott. Összességében úgy kalkuláltam, hogy az autók, repülő, kishajó és az értéktárgyakért összesen mintegy 30 millió forint körüli összeget kell majd befizetnem. A bíróság által kirendelt szakértő fogja ezek értékét megállapítani” - magyarázta a lapnak.

A Blikk felidézi, hogy bár Schadl Györgyöt eltiltották hivatása gyakorlásától, a végrehajtói irodája továbbra is működik, amelynek nyeresége - évi több mint 100 millió forint - őt illeti.