- Schadl György: Mit számított volna, hogy ismerem Rogán Antalt vagy a kabinetfőnökét?

2025-01-25 13:31:00 CET

Január 23-án újabb ügyben indult bírósági eljárás Schadl Györggyel szemben a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség vádja szerint elmulasztotta egy korrupciós bűncselekmény feljelentését a hatóságoknál, amikor tudomást szerzett arról, hogy két végrehajtó-helyettes felajánlja a segítségét egy végrehajtójelöltnek, akinek ezért cserébe az ügy harmadrendű vádlottja számára az iroda osztalékának egy részével kellett volna meghálálnia ezt, emellett helyettesként is alkalmaznia kellett volna őket. Schadl György most az Indexnek nyilatkozva közölte, nevetségesnek tartja az ellene felhozott vádakat.

„A vádhatóság egy olyan bűncselekmény elkövetésével vádol, amire az elmúlt öt évben ezen az ügyön kívül nem volt példa Magyarországon. A gond csak az, hogy ezt a bűncselekményt csak hivatalos személy követheti el, én azonban a kar elnökeként nem voltam az. Végrehajtóként, a végrehajtási eljárások során az vagyok, de ez nem egy árverési visszaélés vagy egy végrehajtási üggyel kapcsolatosan tudomásomra jutott, általam bűncselekménynek vélt dolog volt, amit jelentenem kellett volna. Fegyelmi vizsgálatot sem indított az ügyben a Végrehajtói Kar hivatalvezetője, aki viszont valóban hivatalos személy – hogy miért, azt elmulasztották még csak megkérdezni is tőle. Nem tudtam, hogy bűncselekmény történt, erről pedig hangfelvételem is van” – jelentette ki.

Schadl György leszögezte, úgy érzi, egyes ügyészek és a Nemzeti Védelmi Szolgálat egyes tagjainak célkeresztjében voltak, és kreált vádakkal akár olyan ügyeket is indíthatnak ellene, hogy kábítószerrel kereskedik vagy kavicsokkal dobál repülőgépeket.

Még 2021 végén derül ki, hogy Schadl Györgyöt, feleségét és intézőjét őrizetbe vették a budapesti repülőtéren. Hamar kiderült, hogy korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítják a végrehajtói kar elnökét, majd Völner Pált is gyanúsítottként hallgatták ki az ügyészség munkatársai. A vád szerint Völner Pálnak az Igazságügyi Minisztérium államtitkáraként befolyása volt arra, hogy kiket neveznek ki a végrehajtói pozíciókba, és ebben kért segítséget tőle Schadl György, amiért a végrehajtók elnöke 2-5 millió forintot adott át a politikusnak.

Az Indexnek most arról beszélt, ezt a vádat is nevetségesnek tartja. Példaként egy olyan videófelvételt említett, amit egy találkozásuk alkalmával a rendőrség készített róluk, és a sajtóban úgy terjedt el, hogy Schadl egy ajándéktasakot ad át a parlamenti államtitkárnak, benne a korrupciós pénzzel. Schadl György állítja, a valóság ehhez képest az, hogy Völner Pál ad át neki – mint a végrehajtói kar elnökének – egy ajándékcsomagot, erről egyébként a rendőrség videófelvételt is készített.

„Nézze, én végrehajtó vagyok. Több embernek is van negatív tapasztalata vagy valamilyen prekoncepciója a végrehajtókra vonatkozóan, a történet másik szereplője pedig egy politikus. Ha orvosok lennénk, a társadalom megbecsültebb tagjai, akkor nem lenne akkora a felhajtás a téma körül. Így viszont, miután az ügyészség vádat emelt ellenem, az emberek elkönyveltek bűnösnek. Akkor minek a tárgyalás, rögtön fel is lehetne kötni az embert, nem?” – fogalmazott.

A 2024 tavaszán Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételről Schadl György azt mondta, erre vonatkozóan nincs mondanivalója, szerinte a sajtótájékoztatókon mindent korrektül elmagyarázott már a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze.

„Ha valaki egy kicsit jártas a jogban, akkor tudja, hogy ez az egész képtelenség lenne. Bementek az ügyészségre, kihúzták ezeket az ottani dokumentumokból, utána pedig egyenként a vádlottak és a védők iratait is manipulálták? Különben is, itt nem a sajtóról vagy a titkosszolgálatról volt szó, hanem végrehajtókról, mit számított volna, hogy ismerem Rogán Antalt vagy a kabinetfőnökét?”

– tette fel a kérdést.

Szerinte noha a politika igyekszik befolyást szerezni az ügyben, olyan információ nem jutott el hozzá, hogy a tárgyalás végkimenetele már előre el lenne döntve, így bízik a bíróság függetlenségében. Az ügyészség egyes tagjaival kapcsolatban azonban már felmerültek aggályok benne.

„Nézze, nem engem akartak leszedni a sakktábláról, én csak egy járulékos veszteség vagyok. Az eljáró ügyész is csak egy porszem, neki is van egy főnöke, aki megkapta az utasítást valakitől, magasabb szinteken, hogy ezt az ügyet végig kell csinálni velünk szemben”

– mondta Schadl György. Szerinte az ügyészségen azt várták, hogy mint a dominó, úgy dobja majd fel Völner Pált a felelősségre vonás elkerülése miatt, ezt követően pedig Völner majd másra mond terhelőt egy alku keretein belül.