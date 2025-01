- Donald Trump kriptolovag lett, csak az nem világos, az online pénze jó lesz-e valamire

USA;Donald Trump;kriptovaluta;

2025-01-30 10:38:00 CET

Az amerikai elnökhöz és feleségéhez köthető digitális pénz, a Trump mém coin igencsak érdekes pályát rajzolt fel a piacra dobását követő másfél hétben. Donald Trump a szektor ünnepelt újsütetű lovagjából az egész kriptovilágból gúnyt űző, és emiatt egy széles kör által nem kívánt alakká változott. Ettől persze a Trump digitális érméje egyáltalán nem biztos, hogy bukás lenne, sőt, egészen szépen teljesít, de a lassú árlemorzsolódás közepette beálló, talán egyensúlyinak nevezhető ár igen messze van a csúcsot jelentő, darabonként 75 dollár feletti értékétől.

A BBC beszámolója szerint a január 20-a óta regnáló amerikai elnököt a kriptoközösség számos tagja bírálta a digitális érme piacra dobása miatt. (Az úgynevezett mém-érmek olyan kriptovaluták, amelyeknek nincs más érdemi hasznuk, mint a szórakoztatás és a spekuláció.) E kritikusok táborát erősítette a CoinCorner kriptotőzsde vezérigazgatója, aki egyenesen azt állította a BBC-ben, hogy a Trump-akció egyszerűen egy mutatvány. A szakember úgy véli, hogy az elnök nem is tud valami sokat a saját digitális érméjéről azt leszámítva, hogy az sikeres, és ez azt mutatja: lényegében gúnyt űz az egész iparágból.

Kétségtelen, hogy az elnöki beiktatás előtti hét péntekén útnak is indított digitális pénz az első napon félelmetes pályát írt le. A kereskedés kezdete után akár néhány centtért is lehetett vásárolni, míg pár órával később az árfolyamcsúcs már meghaladta a 75 dollárt. Azóta viszont nagyot vesztett értékéből az érme. Bő egy héttel az indulás és az első napi csúcs után 26 dollár közelében mozog az ár. A legmagasabb jegyzés idején a digitális pénz teljes piacra dobott portfóliójának értéke meghaladta a 10 milliárd dollárt, amivel azonnal a 15 legnagyobb kapitalizációjú digitális érme közé katapultált a Trump-coin. A lanyhuló jegyzés mellett az érmék értéke immár „csak” 5,2 milliárd dollár.

Ilyen nyitó napi fejleményekre a bődületes áremelkedéseket és zuhanásokat megélt kriptopiacon sem nagyon volt eddig példa. Hasonló – kibocsátás utáni - értéknövekedést eddig egyszer lehetett látni. Az, hogy egy új coin rögtön első nap a TOP10 közelébe kerüljön, rendkívül ritka, az Internet Computer (ICP) nevű érme volt, ami ilyen hihetetlen pályát futott be. Az ugyan egy teljesen más projekt volt, de ugyanígy a semmiből tört az élre 2021. májusában, majd egészen 700 dollár közelébe felfutott, ám azóta már 10 dollárt sem ér – mondta a Népszavának Szilágyi Imre, a legnagyobb hazai kripto és Bitcoin konferencia szervezője.

A Trump érme esetében is arra lehet számítani, hogy konszolidáció következik. A kérdés az, hogy ez meddig tarthat és mi lesz a mém coin sorsa. Szilágyi szerint egészen rendkívüli volt, ahogyan a kibocsátás zajlott, mert a digitális pénzről az indulásig lényegében senki sem tudott, semmilyen marketingje nem volt. Aki követte az amerikai elnököt a közösségi oldalakon és az első néhány órában gyorsan reagált, befektetett, az hatalmas hozamokat tehetett zsebre, akár néhány óra alatt. A hátteret nyújtó Solana blockláncon az ugyanis visszafejthető, hogy ilyenek "szerencsések" bőven akadtak. Látható, hogy több százan voltak akik a piacra dobást követően pár ezer dolláros befektetés után néhány óra elteltével – az elképesztő áremelkedést hatására – máris dollármilliókat tehettek zsebre, zárva pozícióikat, eladva az érméket – folytatta Szilágyi. Az sem zárható ki, hogy ezek egy része Trump személyes ismerősei voltak – tette hozzá.

A szakértő szerint most az a nagy kérdés, hogy milyen sorsot szánnak Trumpék a digitális pénznek. Úgy vélte valamiféle felhasználási lehetőséggel elő jön majd a kibocsájtó, amely ismét megemelheti a jegyzést. Ez több okból is valószínűsíthető. Egyrészről a teljes, egymilliárd darabos Trump coin állományból csupán 200 milliót dobtak piacra, vagyis 800 millió az amerikai elnökhöz köthető érdekeltség kezében van. Ők pedig aligha szeretnék, hogy az említett, most is még mintegy 5,2 milliárd dollárt érő „csomag” szép lassan elértéktelenedjen. Pláne úgy, hogy az indulás után jelezték, hogy a fennmaradó 800 millió darab érmét fokozatosan, 3 év alatt szintén bevezetik a piacra. E szerint, ha nem jön valami felhasználásra vonatkozó új impulzus, akkor vélhetően szép lassan leértékelődhet az érme, és ezzel a teljes csomag. Márpedig alighanem maguk is keresni akarnak ezen az üzleten, így mindenképpen érdekükben áll az árfolyam karbantartása. E mellett Szilágyi úgy látja, ha a kibocsátás ilyan professzionális volt, akkor valószínűsíthetően rendelkeznek forgatókönyvvel arra is, hogy az érme értékét fenntartó bejelentéseket mikor és milyen módon teszik közzé. Ezzel együtt a Trump-coin jelenleg egy szerencsejátékhoz hasonlít: aki megveszi, az abban bízik vagy bízhat, hogy Trumpék részéről a gyakorlati felhasználásra vonatkozó bejelentés előbb-utóbb megérkezik. Ami ismét emelheti a jegyzést. Így véleménye szerint azért van olyan összeg, ami alatt – bízva egy ilyen közzétételben – akár érdemes is lehet vásárolni.