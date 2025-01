- Lecsípne egy kicsit az Orbán-kormány a budapesti állatkertből

Orbán-kormány;Budapesti Állatkert;területfoglalás;

2025-01-31 05:45:00 CET

Bár a MÁV decemberben pályázatot írt ki a budapesti nagy pályaudvarok, köztük a Nyugati pályaudvar fejlesztésére, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közben megvalósíthatósági tanulmányt is rendelt a terület átalakítására. Ennek alapját egy korábbi koncepcióterv jelenti, amit Kovács Balázs Norbert – előbb Podmaniczky-ligetért, jelenleg a budapesti beruházásokért felelős – miniszteri biztos készített, és Lázár János miniszter hagyott jóvá.

A koncepcióterv szerint a pályaudvar történelmi fogadócsarnokában lévő vágányokat – két filmforgatásra, rendezvényekre alkalmas „nosztalgia” sínpár – kivételével felszámolnák és a Westendnél már korábban kialakított vágányok mellé helyeznék át. A csarnokba csupán a repülőtéri vasút szerelvényei futnának be. A százéves, elavult váltószerkezetek miatt egyébként is felújításra szoruló vasútüzemi részt a terület Váci út felőli oldalára tolnák át, teret biztosítva a magántőkéből megvalósuló fejlesztésekre. Erre várják most a javaslatokat.

A miniszteri biztos által kidolgozott koncepciótervben szerepel egy zöld folyosó, amely a Podmaniczky út mellett a Teréz körúttól – jó esetben – egészen a Városligetig húzódna.

A körút felüli részen egy elegáns közparkot hoznának létre. Csakhogy egy hatályos kormányrendelet szerint a Podmaniczky út mellett épülne fel az új cirkuszművészeti központ. Kovács Balázs a helyzet megoldása érdekében egyeztetésbe kezdett a cirkuszművészeti központ vezetőjével, akivel egyetértettek abban, hogy az új központ jobb helyen lenne a Fővárosi Nagycirkusz városligeti épülete mellett. Ott viszont nincs hely a fejlesztésre, mivel körülöleli a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK), amely funkcióvesztés nélkül nem tud erre területet biztosítani. A miniszteri biztos szerint jó megoldás lehetne, ha az állatkert a cirkusznak szükséges terület fejében az intézmény háta mögötti vasúti terület felé terjeszkedhetne. Az ott futó vasúti vágányokat pedig áthelyeznék a Vágány utca mellé.

A VI. kerület csütörtöki testületi ülésén elhangzottak szerint a főváros nem zárkózik el attól, hogy a cirkusz és az állatkert közös üzemeltetésbe, fenntartásba kerüljön. Kovács Balázs szerint ez arra is jó lenne, hogy a Biodómmal végre kezdjenek valamit. Az Orbán-kormány ugyanis – tette hozzá – csak akkor hajlandó költeni a létesítmény befejezésére, ha az állami kezelésbe kerül.

A további tervekről elmondta, hogy a Ferdinánd hidat elbontanák. Az autókat a határoló gyűjtőutakra terelnék, a közösségi közlekedés, valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetésére még keresik az alternatív megoldást. Az elképzelések között szerepel a Nyugati pályaudvarról induló vágányok föld alá süllyesztése, bár ez nagyon sokba kerülne. A költség-haszon arányon azonban sokat javít a biztos szerint, ha a jelenlegi felüljárók hamarosan esedékessé váló felújítási, illetve a Szegedi úti, Rákosrendező (Mini-Dubaj) feletti új felüljáró építési költségét is beleszámítjuk. A vagányok csak az új negyed végén jönnének fel a felszínre. A megvalósíthatósági tanulmányhoz költségelemzés is készül majd.

A miniszteri biztos többször hangsúlyozta, hogy a kerületi és a fővárosi önkormányzattal egyeztetve alakítanák ki a végső terveket. Mint mondta, a területen jelenleg változtatási tilalom van érvényben, amit csak a kerületi önkormányzat oldhat fel, ahogy tőlük függ, hogy változtatnak-e a hatályos építési szabályokon is, amely maximum 30 méteres épületek elhelyezését engedi a Nyugati pályaudvar mögötti területen.

Soproni Tamás momentumos polgármester örült a nyitottságra utaló szavaknak, de kissé kételkedett a mélységükben, lévén évek óta próbálnak egyeztetni a közpark kialakításáról a tárcával.

(A helyzetnek külön pikantériát adott, hogy Kovács Balázs a kormánypárt jelöltjeként Soproni kihívója volt a tavalyi önkormányzati választáson.) Éppen az eredménytelen tárgyalási kísérletek miatt vetődött fel, hogy indulnak a MÁV által kiírt fejlesztési pályázaton. A miniszteri biztos meghívásának is a pályázati indulásról szóló előterjesztés tárgyalása volt az apropója. A testület végül egyhangúan támogatta a pályázat beadását. A határidő ma jár le.