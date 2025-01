- Donald Trump külügyminisztere megerősítette, nincs kizárva a katonai kényszer alkalmazása sem, ha Grönland megszerzéséről van szó

Egyesült Államok;Dánia;Grönland;Donald Trump;

2025-01-30 21:04:00 CET

Donald Trump elnök Grönland megvásárlása iránti érdeklődése nem vicc – jelentette ki az Egyesült Államok külügyminisztere egy csütörtöki interjúban, a Reuters tudósítása szerint.

Marco Rubio azt hangoztatta: Trump elnök határozott szándéka Grönland megvásárlása és kijelentette, hogy a Fehér Ház nem zárta ki a katonai kényszer alkalmazását sem annak érdekében, hogy az Egyesült Államok fenntartsa erős tárgyalási pozícióját. „Itt nem egyszerű földszerzésről van szó, hanem nemzeti érdekekről, amelyeket meg kell oldanunk” – magyarázta Rubio.

A politikus azt hangoztatta, az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége folyamatosan nő, különösen a hajózási útvonalak miatt, ezért az Egyesült Államoknak képesnek kell lennie megvédeni ezt a térséget. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Kína is növelni szeretné jelenlétét a régióban, ami tovább erősíti az amerikai érdekeket.

Amikor arról kérdezték, hogy négy éven belül az Egyesült Államok megszerezheti-e Grönlandot, Rubio így válaszolt: „Nyilvánvaló, hogy ez az elnök egyik prioritása, és ezt már egyértelműen kifejtette (...) Egyelőre nem tartunk ott, hogy pontosan megvitassuk a taktikai lépéseket, de biztosak lehetnek benne, hogy négy éven belül az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos érdekeink még erősebbek lesznek.”

Trump a 2024-es újraválasztása óta többször is utalt arra, hogy Grönlandot – amely Dánia autonóm területe – az Egyesült Államok részévé szeretné tenni. Nem zárta ki, hogy katonai vagy gazdasági eszközöket is bevetne annak érdekében, hogy rábírja Dániát a terület átadására. Eközben Mute Egede, Grönland miniszterelnöke - aki az utóbbi időben fokozta a sziget függetlenségi törekvéseit - többször is leszögezte: Grönland nem eladó, és a terület jövőjéről kizárólag a helyi lakosság dönthet.