- Orbán Viktor: A magyarok többsége középosztálybeli életet él

Orbán Viktor;szankciók;magyar gazdaság;gazdasági növekedés;Kossuth Rádió;

2025-01-31 08:48:00 CET

„A szankciókról félévente dönteni kell. Ha a Bizottság nem tartja be azt, amiben megállapodtunk, akkor a szankcióknak vége lesz” – jelentette ki Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban.

A műsorvezető először a magyar gazdaságról, a friss GDP-adatokról kérdezte a miniszterelnököt.

„Amikor én arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, meg fantasztikus év, akkor én nem lottón fogadtam, hanem ismertem ezeket a számokat”

– mondta Orbán, hozzátéve, hogy a kormány már ismerte a napokban nyilvánosságra hozott nyers adatokat a növekedésről.

Szerinte a novemberben történt amerikai elnökválasztásnak volt hatása arra, hogy a 2024-ben a bruttó hazai termék, a GDP értéke a nyers adatok szerint 0,5 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint 0,6 százalékkal emelkedett. „Donald Trump győzelme azt jelenti, hogy a háborús szakasznak vége lesz, egy békekorszak következik. A gazdasági szereplők olyanok, ha háború van, akkor óvatosak, ha jön a béke, lehet üzletelni, befektetni, kockáztatni és van értelme vállalkozni, akkor megindulnak” – fogalmazott Orbán. Megjegyezte, ennek 2025-ben még érezhetőbb hatása lesz.

Orbán Viktor ezután cinizmust és gúnyolódást emlegetett az elemzőkkel kapcsolatban. Úgy látja, amikor a kormány kitűz valami komolyabb gazdasági célt, akkor a közvélemény jelentős része erre úgy reagál, hogy az „úgyse sikerül”. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a gazdaságot működtető szereplők is elhiggyék, elérhetők a kormány céljai. Azt ígérte, hogy el fogják érni a havi egymillió forintos átlagbért. Azt is állította, hogy már van négyezer tanár Magyarországon, aki egymillió fölött keres.

Orbán szerint reális célkitűzés a középosztály szélesítése, megerősítése.

„Az utolsó negyedév már látható növekedése – ami azt jelenti, hogy vége a recessziónak Magyarországon – még magasabb lesz a következő évben. A gazdaság nem egyenletesen fog gyorsulni, az igazi tempónövekedés a harmadik-negyedik negyedévben lesz. De már szép lesz, különösen az előző évekhez képest az első és a második is”

– mondta. Szerinte a magyarok többsége középosztálybeli életet él. „Dolgoznak, munkából tartják el a családjukat, van saját ingatlanjuk. Ők vannak a legtöbben” – magyarázta.

Orbán ezután visszatért az elemzői várakozásokra, és elismerte, hogy ennek a „cinizmusnak” egyébként van valóságalapja. „Mindig vannak nehézségek, az a kérdés, mi mit akarunk ezzel kezdeni” – mondta. Majd azt állította, hogy az oroszellenes szankciók miatt Magyarország a háború kezdete óta elveszített minden évben 6,5 milliárd eurót. A kormányfő ezt követően arról beszélt, hogy Brüsszel elvenné a 13. havi nyugdíjat.

A műsorvezető ezután a német gazdaság gyengélkedéséről kérdezte Orbán Viktort. A miniszterelnök szerint ugyan nem kell minősíteni más ország kormányzatát, mert az nem esik jól senkinek, de azért odaszólt a németeknek, mondván, hogy

„mindenkinek olyan kormánya van, amilyet megérdemel, nem véletlenül tartanak előrehozott választásokat”.

Azonban hozzátette: miközben Németország vét hibákat, valójában Brüsszel teszi tönkre őket.

Szerinte a zöld átmenet jó ötlet, de ahhoz, hogy ilyen intézkedéseket be lehessen vezetni, egyeztetni kell az üzleti élet szereplőivel. Az is szóba került, hogy az Európai Unió Tanácsa hétfőn meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat, és ezeket Magyarország is megszavazta.

„Sosem támogattuk a szankciókat, tudomásul vettük, hogy Brüsszelben 27-ből 26 állam szankciókat akar” – fogalmazott. Megjegyezte, nekik nem a szankciók filozófiájával van problémájuk, hanem a magyar gazdaságra gyakorolt hatásával. „A Bizottság megígérte, hogy az ukránok újra át fogják engedni a területükön az orosz gázt” – mondta.

Szerinte megkapták a garanciákat, de benne is felmerül a kérdés, hogy be fogják-e tartani.

Arról is beszélt, hogy az USA más nézeteket képvisel a büntetőintézkedésekkel kapcsolatban: szerinte az amerikaiak békét akarnak, amelynek eléréséhez egy eszköznek tekintik a szankciókat. Úgy látja, az európai logika teljesen más, mint az amerikai. „Az európaiak azt mondják, hogy a szankciókat folytatni kell, sőt súlyosbítani annak érdekében, hogy az ukránok megnyerjék a háborút Oroszországban” – jelentette ki.

A műsorvezető jóformán csak a hazai és az európai gazdaság állapotáról kérdezte a miniszterelnököt, így nem esett szó például a rákosrendezői gigaberuházásról sem.