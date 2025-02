- Az Egyesült Államok még az idén választást akar Ukrajnában, van, aki már az egység haláláról beszél

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;különmegbízott;Petro Porosenko;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-02-02 15:48:00 CET

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajnában még idén választásokat tartanának, főleg, ha a kijevi vezetés a következő hónapokban megegyezik egy tűzszünetről Oroszországgal – közölte Donald Trump elnök ukrajnai és oroszországi különmegbízottja. Keith Kellogg a Reutersnek adott szombati interjújában. A politikus azt hangoztatta, hogy a demokratikus folyamatokat háborús időkben is fontos fenntartani. „A legtöbb demokratikus országban háború idején is tartanak választásokat. Szerintem fontos, hogy így tegyenek” – mondta, anélkül, hogy egyetlen példát is felhozott volna.

Az ukrán törvények tiltják a választás megrendezését hadiállapot idején, ez pedig meghosszabbította Volodimir Zelenszkij elnök hivatali idejét mandátumának 2024-es lejárata után is, amíg a parlament fel nem oldja a hadiállapotot. Keith Kellogg felhívása így a leginkább Vlagyimir Putyin orosz elnök állításához idomul, aki szerint az ukrán elnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy kötelező érvényű békeszerződéseket írjon alá. Egy ukrán kormányforrás ezt „csapdaállításnak” nevezte, mondván, Vlagyimir Putyin később bármilyen megállapodást felrúghat, ha Ukrajna tartózkodik a választás megrendezésétől.

Trump és Kellogg is azt mondta, hogy az új kormányzat első néhány hónapjában megállapodást akar kötni a 2022 február 24-én Oroszország által elindított háború befejezésről, mert ez az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke. Politikai döntés még nincs erről, de Kellogg és más fehér házi tisztviselők a napokban arról tárgyaltak, hogy a Moszkvával kötendő kezdeti tűzszünet részeként Kijevet kényszerítik, egyezzen bele a választásokba – mondta a Reuters szerint két, az egyeztetésekről tudó személy és egy, a javaslatról tájékoztatott volt amerikai tisztviselő.

Utóbbi felidézte, hogy vezető kijevi tisztviselők a kérdést már korábban is felvető Biden-kormányzat képviselőivel beszélve aggodalmukat fejezték ki, a választásokkal járó politikai megosztottság és a potenciális orosz befolyásolási kampányok kockázataira hivatkozva. Zelenszkij ugyanakkor jelezte, kész idén választásokat tartani, amennyiben a harcok véget érnek, és Ukrajna szilárd biztonsági garanciákat kap az orosz támadás kiújulásának megakadályozására.

A választások hadiállapot alatti megtartását Petro Porosenko volt elnök, Volodimir Zelenszkij potenciális riválisa is határozottan ellenzi. – A választások most az egység halálát jelentenék Ukrajnában – jelentette ki az Euromaidan Press hírportál szerint. Porosenko figyelmeztetett, hogy ennek Putyin lenne az egyedüli nyertese, mivel Moszkva már előkészített destabilizációs erőfeszítéseket, hogy kihasználhasson egy ukrajnai választási folyamatot.