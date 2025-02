- A Pegasust eladó cégtől vettek telefonfeltörő eszközt magyar szervek

rendőrség;NAV;Pegasus;

Legalább 2018 óta nemcsak a Készenléti Rendőrség, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a katonai beszerzéseket intéző Védelmi Beszerzési Ügynökség (VBÜ) is vásárolt a Cellebrite okostelefonokat feltörni képes, UFED nevű eszközeiből – írja a közbeszerzési adatok alapján a Szabad Európa.

A nyilvános információk szerint a legnagyobb beszerző a rendőrség, de több jel utal arra, hogy a titkosszolgálatok, illetve a nemzetbiztonsági, rendvédelmi megfigyeléseket technikailag végző Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) is rendelkezik ilyennel.

A portál szerint

a Cellebrite UFED lehetővé teszi, hogy hozzáférjen a fizikailag rákötött, akár jelkóddal lezárt okostelefonokhoz, bármilyen, akár megfigyelőprogramot felmásoljon rá, illetve lemásolja a telefonok teljes tartalmát, ideértve akár a titkosított üzenetküldő applikációkban lévő üzenteket is. A szervek vásároltak a számítógépre telepíthető programból (4PC) és a hordozható, táblagépszerű változatból is (Touch).

A Szabad Európa azt írja, az okostelefon-feltörő eszközöket legtöbbször a Communication Technologies Kft.-től vásárolták. Ez az a cég, amely a Direkt36 szerint a Pegasus kémfegyvert eladta a magyar hatóságoknak. A cég más jelszó-, illetve telefonfeltörő programot (FTK Password Recovery) is értékesített a rendőrségnek és a NAV-nak (Oxygen Forensic Detective). Az érintett közbeszerzések alapján két másik cég is értékesítette ezeket a programokat vagy ezekhez hasonlókat a NAV-nak, a VBÜ-nek vagy a rendőrségnek: a Lenár Kft. és a ETIAM Kft. – ezek a cégek több olyan tenderen is elindultak, amelyeket végül a Communication Technologies nyert meg.

A Communication Technologies 2018 és 2024 között legalább nettó 333,6 millió forintnyi közbeszerzést nyert el a fentiekből. Ehhez jön még az a 2023-ban elnyert, 27 milliárd forint értékű keretszerződés, amit az Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer működtetésében való részvételéért kaphat. A Communication Technologies már legalább tíz éve működteti ezt, de – mint egy éve a 444 feltárta – 2023 októberében és novemberében hetekre leállt a házi őrizetben lévő gyanúsítottak mozgását figyelő rendőrségi nyomkövető rendszer; legalább egy, pedofíliával gyanúsított férfi ezért tudott megszökni a házi őrizetből. A beszámolók alapján azonban

arra lehet következtetni, hogy ennél jóval nagyobb összegért értékesít a Communication Technologies állami szerveknek.

2022-ben másfél milliárdos bevételt könyvelt el, amiből mindössze hétszázaléknyi volt a magánszektor felé történő értékesítés, azaz a maradék 1,4 milliárd állami. Ennek az összegnek azonban csak a töredéke jelenik meg a nyilvános közbeszerzésekben. A 2023-as adatok némileg mások (az 1,04 milliárdos bevételből 832 millió volt az államtól), de ez is azt mutatja, hogy a cég bevételeinek jelentős része nem közbeszerzésen elnyert állami szerződésekből származik. A lap kiemeli, erre magyarázat lehet, hogy olyan szerveknek – például a különböző titkosszolgálatoknak – értékesítenek, amelyek mentesülhetnek a nyilvános közbeszerzések alól. Ezt erősíti, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz tartozó Nemzeti Kibervédelmi Intézet külön említi a Cellebrite termékeit az általuk használt eszközök között.

A lap felidézi, a Communication Technologies fő tulajdonosa a belügyes hátterű Hetényi László, és tulajdonos a cégvezető Neumann Péter. Tulajdonrésze van a vállalkozásban egy bizalmi vagyonkezelőnek is, aki mögött további tényleges tulajdonosok lehetnek, akiknek nem nyilvános a személyük. 2019 és 2021 között a Communication Technologies tulajdonosai között volt Pintér Sándor belügyminiszter régi bizalmasa, Tasnádi László volt III/II-es tiszt és belügyi államtitkár.

A Szabad Európa megjegyzi, arról nincs információja, hogy Magyarországon használták-e már jogosulatlanul a Cellebrite eszközeit.

Más országokban történtek visszaélések,

tavaly decemberben az Amnesty International jelentése szerint Szerbiában a hatóságok elkobozták ellenzéki aktivisták és újságírók telefonjait, és a Cellebrite eszközének segítségével feltörték, majd egy, a Pegasushoz hasonló, NoviSpy nevű kémprogramot telepítettek rájuk, így adták vissza a tulajdonosaiknak.