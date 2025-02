- Megjelent a kormányrendelet, csaknem százmilliárddal próbálják törleszteni a kórházak adósságát

egészségügy;kormányrendelet;kórházi adósság;

2025-02-07 10:39:00 CET

Lapunk elsőként számolt be arról, hogy 2025 februárjában rendezhetik az egészségügyi intézmények a tavalyi év végére összegyűlt mintegy 104 milliárdos adósságukat. A Belügyminisztérium honlapján január 22-én jelent meg ugyanis egy kormányrendelet-tervezet az egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről, melyben az állt, a kormány 96 milliárd forintnyi lejárt számla kiegyenlítésére juttatna forrást még februárban az egészségügynek, és a célra szánt összeget a hónap végéig ki is kellene fizetniük a hitelezőknek. Mint azt a hvg.hu észrevette, végül tegnap este meg is jelent az erről szóló kormányrendelet.

Ennek bevezetése úgy szól, „cél az egészségügyi szolgáltatók fizetőképességének fenntartása érdekében a tartozásai évközi rendezése”. A működési támogatásnak nevezett összeget minden állami, önkormányzati, egyházi és egyetemi kórház megkapja az év végi tartozásállománya alapján. Az állam először a köztartozásokat vonja le – tehát visszaveszi abból, amit átutal –, és csak ezután jöhetnek a lejárt szállítói, majd az egyéb tartozások. A szabály, hogy ezt a pénzt felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem szabad felhasználni, és közműdíjakra sem, hiszen arra a Rezsivédelmi Alapból járt pénz. A rendelethez csatlakozik egy kormányhatározat a 96 milliárd forint kiutalásáról, szokatlan módon forrásmegjelölés nélkül, vagyis nem derül ki, milyen tartalékból vagy más keretből veszik le.

Mint megírtuk, tavaly havonta 14-15 milliárddal nőttek a kórházak kifizetetlen számlái. (Ez a növekmény 2023-ban még csak havonta átlagosan 3,7 milliárd volt.) A kormányzat a múlt évben háromszor is, összességében 143,4 milliárd forintnyi tartozást fizetett ki. Az első részletet, körülbelül 63,4 milliárd forintot május végéig kapták meg a kórházak, további 41,1 milliárdot júliusban, a harmadik adósságrendezés pedig novemberben történt.

A Magyar Államkincstár adatai szerint december végére az orvosi egyetemek adósságaival együtt ismét 104 milliárd forintnyi lejárt számla gyűlt össze az egészségügyben – mondta korábban lapunknak Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára – aki azt is hozzátette: a beszállítók üdvözlik az adósság kiegyenlítésről szóló friss javaslatot, annál is inkább, mert a beszállítók a tavaly év végi konszolidációt gyakorlatilag meg sem érezték, abból ugyanis cégeikhez csak nagyon kevés jutott el.