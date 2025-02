- Szijjártó Péter közölte, Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését

Szijjártó Péter;Egyesült Államok;szankciók;Donald Trump;Nemzetközi Büntetőbíróság;

2025-02-07 11:30:00 CET

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „abszolút érthető” Donald Trump amerikai elnök döntése, mellyel szankciókat léptett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) szemben.

A tárcavezető a Facebook-oldalán úgy vélte, az ICC az elmúlt időszakban „egy elfogult politikai eszközzé silányította magát, és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert”, döntéseivel is csak a bizonytalanság súlyosbodásához járult hozzá a világ amúgy is nehéz helyzetben lévő részein. Bejegyzését azzal zárta, Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését.

Mint mi is beszámoltunk róla, Donald Trump csütörtökön írta alá a rendeletet, melynek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot. A dokumentum szövege szerint az ICC „Egyesült Államok és közeli szövetségesünk, Izrael ellen illegitim és alaptalan akciókba bocsátkozott”, és visszaélt hatalmával, amikor alaptalanul elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök és volt védelmi minisztere, Joáv Gallant ellen. A döntés értelmében az Egyesült Államok „kézzelfogható és jelentős következményekkel járó intézkedéseket hoz az ICC kihágásaiért felelős személyekkel szemben”. Ez vonatkozhat ingatlanok és eszközök lefoglalására, valamint arra is, hogy megtilthatják ICC-tisztviselők és alkalmazottak, továbbá rokonaik belépését az Egyesült Államokba.