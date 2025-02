- Horn Gábor szerint a felmelegített „sorosozás” valójában a Magyar Péter elleni propaganda része

Orbán Viktor;civil szervezetek;alapítványok;Donald Trump;Horn Gábor;

2025-02-08 05:40:00 CET

„A Soros-hálózatot ki kell söpörni Magyarországról” – Orbán Viktor ezt az üzenetet tartotta fontosnak kiemelni szokásos pénteki közrádiós szerepléséből a közösségi oldalán. A miniszterelnök az interjúban úgy vélte, a „liberális-globális elit” arra használta az amerikai demokrata kormányzatot és a költségvetést, hogy a saját céljait finanszírozza. A kormányfő szerint Soros Györgyhöz is köthető szervezetek az egész világon ebből a pénzből végezték „közösségromboló” tevékenységüket, amit Brüsszel szintén támogatott.

Magyarországon civil szervezetek „kormánybuktató céllal” kaptak pénzt, ezeket a szervezeteket joggal lehet „külföldről fizetett ügynököknek” nevezni – állította Orbán, aki Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével összefüggésben arról beszélt, hogy a külföldről támogatott szervezetek magyar ellenzéki politikusokat is megpróbáltak felépíteni.

„Ki kell őket seperni, ennek véget kell vetni. Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni” – fogalmazott. Nyilvánosságra kell hozni a listát azokról, akik a „magyar politika befolyásolása érdekében” külföldi pénzt fogadnak el. A miniszterelnök velük szemben jogi szankciókat helyezett kilátásba: „jogi következményekkel” kell szembenézniük, „jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket”. Még akkor is, ha erre a lépésre – Orbán Viktor szavai szerint – „sivítozás, sipákolás” várható.

A miniszterelnök eddiginél is durvább kijelentéseiről megkérdeztük Ligeti Miklóst, a kormány által a „Soros-hálózathoz” tartozónak tekintett Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, ő azonban nem kívánta kommentálni az elhangzottakat. Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke sem szeretett volna nyilatkozni.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke lapunk kérdésére döbbenetesnek és riasztónak minősítette a miniszterelnök újabb produkcióját.

Megjegyezte: a Soros Alapítvány már kivonult Magyarországról, jelentős mértékben egész Európából is. Egyébként pedig, ha valaki sokat köszönhet a „Soros-hálózatnak”, az a Fidesz és személyesen Orbán Viktor.

A pénteki interjúból Horn Gábor arra következtet, hogy Orbán megkapta Trump amerikai elnöktől a demokrata párt által támogatott szervezetek listáját, amivel most a magyar kormány elő akar jönni. Ez új elem, eddig erről nem volt szó – állapította meg. Nem új elem ugyan, de Orbán ráerősített a kártékonynak tartott „brüsszeli pénzekre” is. A miniszterelnök logikája szerint például a mezőgazdasággal foglalkozó fideszes oligarchák is Brüsszel fogságában vannak, hiszen az uniós agrártámogatások révén jelentős forrásokhoz jutnak.

Itthon szinte csak és kizárólag Fideszhez közel álló civil szervezetek kapnak állami támogatásokat, így teljesen természetes, hogy a kormánytól független szerveződések uniós pályázatokon indulva próbálnak támogatásokat elnyerni – folytatta Horn Gábor. Abszurd állítás, hogy Brüsszel finanszírozza a politikai eszközként felhasznált civil szervezeteket. Ilyen alapon Orbán Viktornak tilos lett volna akár csak egyetlen fillért elfogadnia attól az Európai Uniótól, amelynek amúgy Magyarország is a része.

Trump intézkedéseit látva a magyar miniszterelnök úgy gondolhatja, eljött az ő ideje is

– magyarázta Horn Gábor, miért használ fenyegető hangnemet Orbán Viktor. Az ilyen fenyegetőzések mindenképpen járhatnak azzal a következménnyel, hogy erősödni fog a „fortélyos félelem” az országban – vetítette előre. Valószínűleg lesznek olyan civil szervezetek, amelyek kétszer is megfontolják majd, hogy egyáltalán elinduljanak-e egy uniós pályázaton. Az orbáni rendszer arra épül, hogy „nem baj, ha gyűlölnek, csak féljenek tőlem”.

Kérdésünkre, mennyire messzire mehet a kormány a civil szervezetek elleni fellépésben, a Republikon Alapítvány vezetője elmondta: ha eljutnánk odáig, hogy valakit azért retorzió ér, mert támogatást nyert egy uniós pályázaton, akkor az tényleg azt jelentené, hogy Magyarország kilép az EU-ból.

A Fidesz keresi azt a módszert, amivel sarokba tudja szorítani Magyar Pétert, de az erre irányuló kísérletek eddig rendre kudarcot vallottak. Horn Gábor szerint a Fidesz most egyrészt kormányzásra képtelennek igyekszik láttatni a Tisza Párt elnökét, másrészt olyan személynek, akit a „globalizált, magyarellenes világ fizetett embereként külföldi érdekek tartanak fogva”. Ezzel indokolható, hogy Orbán miért melegítette fel újra a „sorosozást”, amire korábban a kormány hatalmas, sokmilliárdos összegeket költött az adófizetők pénzéből. A Fidesz ehhez a kampányhoz visszanyúlva akarja felépíteni Magyar Péterről azt a képet, hogy „idegen ügynök”, nem törődve azzal, ha civil szervezetek is áldozatául esnek a kormányzati propagandának.

Beszállt a Szuverenitásvédelmi Hivatal is Gyorsan felsorakozott a miniszterelnök mögé a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amely közleményben tudatta: mindent meg fog tenni azért, hogy Magyarországon ne lehessen külföldi pénzből politikai tevékenységet folytatni. A hivatal – olvasható – egyéves fennállása óta kiemelt figyelmet fordít a „külföldről finanszírozott magyarországi politikai nyomásgyakorló szervezetek azonosítására, hálózatainak feltérképezésére, finanszírozásuk átláthatóvá tételére”, és üdvözli, hogy Magyarország kormánya is szuverenitásvédelmi kockázatnak minősítette ezen szervezetek működését.