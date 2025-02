- Orbán Viktor: Ez egy jó év lesz, a fantasztikus szót nem használom, mert akkor megnyitok egy vitát

politika;Magyarország;interjú;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-02-07 07:52:00 CET

Cikkünk hamarosan frissül!

Két csoport van, amire egy polgári nemzeti kormánynak azonnal pavlovi reflexei indulnak be: a gyerekesek és a nyugdíjasok – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában.

A miniszterelnök hozzáfűzte, a tisztelet, az elismerés motiválja a jobboldali kormányokat, az idősekre úgy tekintenek, mint azokra, akiknek köszönhetjük, hogy most itt vagyunk. Ha van gazdasági lehetőség a nyugdíjasok irányában bővíteni valamit, ami korábban nekik nem volt elérhető, az természetes gondolat. Most – folytatta – 5000 főnél kisebb településen élő nyugdíjasokról beszélünk, ők is korszerűsíthetik, modernizálhatják, kibővíthetik a saját lakásaikat, erre eddig nem volt támogatás, mert amennyi pénz és erő volt, azt a családosokra irányították.

Úgy látjuk, hogy ez egy jó év lesz – a fantasztikus szót nem használom, mert akkor megnyitok egy vitát, hogy csak jó lesz-e vagy fantasztikus is, de ez egy erős év lesz, maradjunk ebben, és meg tudunk nyitni olyan lehetőségeket, amelyek korábban nem voltak elérhetőek

– mondta a kormányfő. Szerinte 420 ezer nyugdíjas háztartás van az érintett településeken, így olyan 600 ezer ember számára teremtenek lehetőséget, a program maximum hatmillió forintos.

A miniszterelnök ezt követően leszögezte, nehezen érti meg, a 13. havi nyugdíj miért lett politikai kérdés. folyamatos csatározások mennek, politikaiak, nemzetköziek és szakmaiak is. Szerinte a belpolitikai feszültség azzal magyarázható, hogy a „Gyurcsány-féle kormány” elvette ezt – bár azt a javukra írja, hogy ők is vezették be –, az ő kormányuk pedig visszaadta. Ebbe száll bele Brüsszel, ami különböző okokból egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe – állapította meg.

Szép lassan beetetik az embert, a horog ott himbálózik az orra előtt, és ha a hal ráharap, akkor kifogják. Tehát vigyázni kell ezzel

– jelentette ki, hozzáfűzve, a vége mindig az, hogy fizessünk kevesebb pénzt a nyugdíjasoknak, a lánc végén pedig spekulánsok, üzletemberek, pénzemberek, bankok meg „ilyenfajta” népség van. Ennek a magyar kormány ellenáll, a csatákat eddig minden évben megnyerte – közölte a kormányfő.

Orbán Viktor ezután közölte, a falusi otthonteremtési támogatással kapcsolatban jönnek pozitív visszajelzések. Szerinte – folytatta – a baloldal a falura, mint életformára úgy tekint, mint „valami maradvány, ami nem tartozik a jövőhöz, az egy ilyen nem trendi dolog, falun lakni”. Szerintük azonban a falu a jövő legvonzóbb életformája, ezért olyan intézkedéseket hoznak, melyek megerősítik ezt az életformát – hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzáfűzte, annak is örül, hogy lassan a tízezret megközelíti a munkáshitelt igénylők száma, az élet ugyanis nem csak az egyetemistákról meg a diplomásokról szól, hanem azokról is, akik szakmát tanulnak és elmennek dolgozni. Megjegyezte, bizonytalan volt abban, hogy a „munkáshitel” szó jó-e, és egyáltalán érdekli-e a fiatalokat, de úgy látja, időarányosan ez szépen emelkedik.