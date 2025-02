- Donald Trump hadat üzent a papír szívószálaknak

környezetvédelem;Egyesült Államok;klímavédelem;műanyag;Donald Trump;műanyagszemét;szívószál;

2025-02-07 21:09:00 CET

„A jövő héten aláírok egy végrehajtási rendeletet, amely véget vet a nevetséges Biden-féle papír szívószálak nyomulásának, amelyek nem működnek. VISSZA A MŰANYAGHOZ!” – írta Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi oldalán pénteken.

Az előző Biden-adminisztráció még azt a célt tűzte ki, hogy 2035-ig kivezeti az egyszer használatos műanyag eszközöket, így a szívószálakat is a kormányhivatalokból. A 444.hu cikkében felidézi: a szívószálak ügye már 2019-ben, az előző választási kampány idején is téma volt. Mint írják, Trump hívei körében akkoriban terjedt el a műanyagszívószál-szelfi mozgalom, aminek semmi más célja nem volt, mint a liberálisok orra alá dörgölni, hogy ők csak azért is azt használják.

A lap szerint noha a környezetvédelmi szakértők szerint sem a műanyagszívószál-tilalom fogja megmenteni a bolygót – az óceánokat borító műanyagszemét kevesebb, mint 1 százalékáért felelnek –, de mivel könnyen megfogható, hétköznapi használati tárgyról van szó, fontos ösztönző lehet a műanyagmentes életmód felé.

Donald Trump egyébként már beiktatásának első napján bejelentette, hogy kilépteti kilépteti az Egyesült Államokat a 2015-ös párizsi klímaegyezményből.