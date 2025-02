- Szülővé válás változó légnyomásban

dokumentumfilm;anyaság;Cabin Pressure;Czira Sára;Nagy Eszter;

2025-02-11 10:17:00 CET

Kabinnyomás: a kisegítő légnyomás, aminek értékét a pilóták szabályozzák a repülőgép utasterében, hogy kilométeres magasságokban is a földfelszínihez hasonló, emberi szervezet számára ismerős nyomást tartsanak fent. De mit jelent a szó egy harmadik trimeszterben lévő nő hasáról készült fotóra írva, ahogy az a Czira Sára és Nagy Eszter rendezte film, a Cabin Pressure plakátján látható? Nemcsak fiziológiai megfeszülést, „belső utasteret”, ahogy a találó vizuális párosítás sugallja, de azt is: a repüléshez hasonlóan a szülővé válás folyamatát is lehet segíteni, hogy napjainkban (meg)élhető maradjon.

Heni harmincas évei közepén járó, sikeres, Barcelonában élő kreatív szakember. Meghatározó élménye, hogy magányos, próbálkozásai ellenére nem talál társat – a film elején arról számol be, három-négy férfi is jelen van az életében, valaki a megértést, valaki a kalandot képviseli, de hiába mondja, hogy ők együtt kiadnak egy minden szempontból megfelelő partnert, épp az egy személy jelentette biztonság hiányzik. Gyereket vállalni ugyanis – ami Heni egyre sürgetőbb vágya – egyetlen személlyel lehet. Felismerve, hogy a klasszikustól eltérő úton kell járnia, végigpörget egy társkereső applikációhoz hasonló szülőtárs-kereső (co-parenting) oldalt, majd abban csalódva az ismertségi köre segítségével egy szintén gyerekre vágyó férfival találkozik és vele kezd el tervezgetni.

A film legnagyobb belső feszültsége, hogy látszólag minden egyszerre sikerül: Andrei, az orosz származású meleg férfi támogató partnernek bizonyul, majd az első megtermékenyített petesejtből egészséges gyermekük születik, mégis komoly társadalmi és magánéleti feszültségek szüremkednek be a jelenetek látszólagos könnyedségébe – például a friss szülők között párkapcsolatokra jellemző felelősségtudat és konfliktusok alakulnak ki, családjuk és otthoni környezetük, egy Veszprém megyei falu lakói, illetve a homoszexualitást jogilag büntető moszkvai közeg felé pedig magyarázkodniuk vagy titkolózniuk kell. Emlékezetes jelenet, ahogy Heni a szőnyegen ülve altatja a kisbabáját fényes, vidám barcelonai lakásában, miközben az asztalon megy egy zoom-hívás: az életének zaklatottsága és a vágyott otthonosság ebben a képben sűrűsödik össze. A párhuzamos valóságok jelenlétét a visszatérő repülőtér-jelenetek, a különböző országokban élő közösségek egymástól elütő hangulatképei erősítik, vagy épp az otthoniak megnyugtatása céljából manipulált videóhívások megmutatása.

Hogy végül többé-kevésbé harmonikusan játszódott le a folyamat, a főszereplő a stáb állandó, támogató jelenlétének is tulajdonította a vetítés utáni beszélgetésen, a rendezők viszont Heni kitartását dicsérték. Elárulták, hogy számukra is váratlan váltást jelentett az elszánt női karakter felépítése után megfigyelni a szülők együttműködését, közös életét, ezért Andrei karaktere csak fokozatosan kapott hangsúlyosabb szerepet a forgatás alatt. A nézői kérdésre, hogyan maradt ennyire hű az álmához, a főszereplő egy grafika órán tanult hasonlattal válaszolt: csak a ceruza rajzokkal lehet a végtelenségig szöszölni, ha viszont tussal kezd valaki festeni, a meghúzott vonalak visszavonhatatlanok, el kell őket fogadni és alkalmazkodni kell hozzájuk. S bár ő ilyennek élte meg döntéseit és annak következményeit, a személyestől eltávolodva a film inkább vitaindító, mintsem narratív jellegű olyan kérdésekben, mint a női önrendelkezés, a házasság és a klasszikus családmodell nehézségei, és az otthonos berendezkedés megvalósítása egy élhetetlenségig felgyorsult világban.

Infó: Cabin Pressure – Anya leszek csak azért is! Rendező: Czira Sára, Nagy Eszter. A film harmadik magyarországi vetítésére a 44. Magyar Filmszemle dokumentumfilmes szekciójában került sor a Corvin moziban. Streaming premier a Maxon: 2025. február 14. TV premier az HBO-n: 2025. február 20