- Románia történetének legnagyobb terrortámadásával fenyegetett meg kilenc kolozsvári iskolát egy nő

Románia;nyomozás;terrorfenyegetés;Kolozsvár;iskolák;e-mail;

2025-02-14 16:46:00 CET

Vizsgálatot folytat a rendőrség a kolozsvári iskolákban, miután pénteken több tanintézetet is e-mailben terrortámadással fenyegettek meg – közölte a Kolozs megyei rendőrfőkapitányság. A hatóságot több kolozsvári tanintézet vezetősége értesítette arról, hogy péntek hajnalban fenyegető e-mailt kaptak, mely az iskolában tartózkodók biztonságát érintette. a rendőrök valamennyi érintett tanintézetbe kiszálltak, és az ott dolgozó őrző-védő cégek bevonásával átvizsgálták a helyszíneket, de nem találtak veszélyre utaló nyomokat. Az ügyben vizsgálat indult az elkövető személyének beazonosítására.

A helyi portál, a Știri de Cluj cikke szerint a fenyegető e-mailt péntekre virradóra kapta meg több kolozsvári állami és magániskola, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem. Ebben egy nő azzal fenyegetőzött, hogy Románia történelmének legnagyobb támadását készül elkövetni aznap: lőfegyverekkel felszerelkezve minden felsorolt iskolát meglátogat, ahol minél több embert szándékozik megölni.

A portálnak több iskola és az egyetem illetékesei is megerősítették, hogy megkapták a fenyegető levelet, és ennek hatására értesítették a rendőrséget, és növelték a biztonsági intézkedéseket az épületeikben. Amalia Gurzău, a Kolozs megyei tanfelügyelőség szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az e-mailt kilenc kolozsvári tanintézménynek küldték el.

Magyarországon is számos iskolát és gyermekvédelmi intézményt ért bombafenyegetés az év első két hónapjában, csak ezen a héten egy 13 éves tápiószelei fiú két iskolát, egy 16 éves lány a XVIII. kerület két gyermekotthonát fenyegette meg bombával. Januárban két alkalommal is tömeges bombariadó volt nálunk ami jóval több mint 300 intézényt érintett. Az iskolák bombával, robbantással fenyegetése hazánkon kívül is gyakoribb lett az elmúlt időszakban, ilyen volt Szlovéniában, Horvátországban, legutóbb Cipruson is.