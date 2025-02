- Nem lett vonzóbb az Ügyfélkapu+, kevés új felhasználót hozott eddig a nagy állami informatika váltás

Magyarország;népszerűség;körkép;ügyfélkapu;ügyintézés;felhasználók;digitális állampolgárság ;

2025-02-15 05:50:00 CET

Az, hogy még csak most cseng le a roham, némiképp meglepő, hiszen lassan egy hónapja megtörtént a nagy állami informatikai váltás, január 16-tól nélkülözhetetlen az új ügyfélkapus regisztráció. Mint arról többször írtunk, ekkor szűnt meg az online ügyintézéshez eddig használt állami Ügyfélkapu, s helyét átvette az Ügyfélkapu+ valamint a DÁP telefonos applikáció. Az eddigi ügyfélkapus azonosítási mód megváltozott, a név és jelszó mellett már egy kódra is szükség van. Volt szakértő, aki elkapkodottnak, bonyolultnak, előkészítetlenek nevezte az átállását. A váltás nem is ment mindenkinek otthon, ezért kértek sokan segítséget a kormányablakokban.

A nagy roham, az ügyfélkapus átállásáért felelős IdomSoft Zrt.-től kapott adatok szerint, nem azért volt, mert olyan sok új felhasználó akadt volna. A számok szerint jobbára a régi ügyfeleknek gyűlt meg a baja a váltással, azért húzódott el ennyire az átállás. A cég ugyanis lapunk érdeklődésére azt közölte: jelenleg 3,79 millió Ügyfélkapu+ felhasználó van, a DÁP mobilalkalmazást pedig 1,81 millióan töltötték le. Az IdomSoft Zrt. szerint összesen körülbelül 4,32 millió ember állt át az új rendszerre. (Ennél azért lehet több az Ügyfélkapu+-t és a DÁP-ot használók száma, mert sokan egyszerre használják az Ügyfélkapu+-t és a DÁP-ot.) A cég kérdésünkre közölte azt is: 2024 első negyedévében a „régi” ügyfélkapus azonosítási szolgáltatással 4,23 millió felhasználó lépett be legalább egyszer az elektronikus ügyintézési felületekre. Ez alapján az a rendszer megújítása kevés új ügyfelet hozott,

hiszen csak 90 ezerrel nőtt a regisztráltak száma eddig.

Mint emlékezetes, az átállást követően kígyózó sorok fogadták a kormányablakhoz érkezőket. Pedig kormányablakos ügyintézés csak a DÁP esetében kellett azoknak, akik nem rendelkeztek még e-személyi igazolvánnyal. Az Ügyfélkapu+-hoz elméletileg nem volt szükség hivatali ügyintézésre. Sokaknak azonban gondot okozott az Ügyfélkapu+-hoz szükséges kód „megszerzése”. Ehhez ugyanis okostelefonra kell telepíteni egy ingyenesen letölthető, úgynevezett hitelesítő (authenticator) alkalmazást. Ez sokaknak túl bonyolult volt, ezért később bevezették, hogy e-mailben is kérhető a kód. Az egyik fővárosi kormányablakban azt mesélték: sokan azért keresik most fel őket, mert „a sok nyomogatás után kizárták magukat a rendszerből.”