- „Az állam informatikai bántalmazóvá vált” – Zárulnak a régi ügyfélkapuk, a Digitális Állampolgár alkalmazást több mint 1,2 milliószor töltötték már le

2025-01-10 05:50:00 CET

Alig egy hét múlva, január 16-tól, megszűnik a digitális ügyintézéshez eddig használt állami Ügyfélkapu, helyét az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) nevű telefonos applikáció veszi át. Az átállásért felelős Idomsoft Zrt. lapunk érdeklődésére közölte, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazást több mint 1,2 millió alkalommal töltötték már le, az Ügyfélkapu+-ra pedig 1,9 millióan regisztráltak. Mivel eddig több mint 5 millióan használták az Ügyfélkaput a már regisztráltak száma arra enged következtetni: az eddigi ügyfelek közül legalább 2 millióan még nem léptek. (Ha sokan vannak olyanok, akik egyszerre használják az Ügyfélkapu+-t és a DÁP-ot, akkor még nagyobb az elmaradás.) Alighanem rengetegen hagyják az utolsó pillanatra a regisztrációt, de sokan lehetnek olyanok, akiknek túl bonyolult az átállás.

Kemény szavakkal bírálta Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke azt, hogy a kormányzat rohamléptekben vezeti ki az Ügyfélkapu megszokott formáját.

Úgy fogalmazott: az állam informatikai bántalmazóvá vált. Ezzel arra utalt: a magányszemélyeknek nem kötelező a DÁP és az Ügyfélkapu+ használata, hiszen ők személyesen is intézhetik ügyeiket, de például a gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek körében megkerülhetetlen az elektronikus ügyintézés. Őket rákényszerítik az erőltetett átállására. Köztük pedig sokan vannak olyan idősek, akiknek nem olyan egyszerű a váltás.

– Becslésünk szerint szerint félmillióan vannak azok az egyéni vállalkozók, őstermelők, Bt. beltagok, akiknek átlagéletkora meghaladja a 60-70 évet. Ők azok, akiknek problémát okozhat az új rendszer használata. Szinte percenként cseng a telefon, mert az idősebbek nem tudják kihez fordulhatnak. – mondta Ruszin Zsolt, az MKOE alelnöke.

Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapító elnöke is arról számolt be, hogy tapasztaltaik szerint sok idősnek okoz gondot a regisztráció. Mint mondta, már az eddig használt, hagyományos, egyszerűbb Ügyfélkapu-belépés – tehát a felhasználónév és jelszó kombinációja – is bonyodalmakat okozott az idősebb generáció körében.

– Ha a sima Ügyfélkapus belépést még sikerült is megoldani, ehhez jött most egy plusz lépcső, amihez okostelefont kell használni. Az a tapasztalat, hogy az időseknek, különösen vidéken a digitális világ használata komoly gondokat okoz, arra számítunk, hogy ez az átállás nem fog flottul menni – mondta Juhász László.

Erre a problémára sokan számítottak, így többen, magánszemélyként vállalták, hogy segítséget nyújtanak azoknak, akik elakadnak a folyamat során. Így tett mások mellett Potocskáné Kőrösi Anita is, a Jobbik Magyarországért Mozgalom korábbi elnökhelyettese. A politikus a Facebookon hirdette meg, hogy siófoki könyvelőirodájában január 15-ig munkatársával fogadják azokat, akiknek nehézséget jelent az Ügyfélkapu+. Az eddigi tapasztalatik szerint főként azok az idősek keresik fel őket, akik elsősorban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, vagyis az EESZT miatt használják az Ügyfélkaput.

Az, hogy sokaknak nehézséget okoz a regisztráció annyiban érthető: a számítógépet, okostelefont sokat használók számára nem ördöngösség, de a kevésbé rutinos felhasználóknak könnyen meggyűlhet a bajuk a regisztrációval. Mint arról már írtunk, az Ügyfélkapu+ regisztrációjához az okostelefonra telepíteni kell egy ingyenesen letölthető, úgynevezett hitelesítő (authenticator) alkalmazást. Amikor valaki be akar lépni, először meg kell adnia a felhasználó-nevét és jelszavát, erre megjelenik a képernyőn egy QR-kód. Ez be kell olvasni az okostelefon kamerájával a mobilon elindított hitelesítő (authenticator) alkalmazásba. Ha sikerrel járunk, akkor az alkalmazás kiad egy számsort, amit be kell írni az ügyfélkapuba. (Nehezebb a helyzet, ha valakinek nincs okostelefonja, csak asztali számítógépen használja az ügyfélkaput. A számítógépre is készült egy hitelesítő alkalmazás, de abból csak angol nyelvű verzió van, és használata bonyolultabb.) Az Ügyfélkapu+-ra a DÁP-programmal is lehet regisztrálni. A DÁP-hoz eSzemélyi igazolvány szükséges, vagy személyesen kell ellátogatni a kormányablakba. Ehhez személyi igazolványra, lakcímkártyára és arra a mobilra lesz szükség, amelyen a DÁP applikáció van. Itt viszont csupán az azonosítás és az első regisztráció történik meg. A végleges regisztráció ezután következik, amikor a DÁP-ban meg kell adni a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot és e-mail címet. Ezekre rögvest érkezik egy hitelesítő kód, amelyet bepötyögve sikeressé válik a regisztráció.

Hitelesítő kód könnyített úton A regisztráció bonyolultsága, az authenticator használatának nehézsége miatt felröppent a hír, hogy e-mailben is kérhető majd hitelesítő kód, de ez a funkció egyelőre nem elérhető. A fejlesztésért felelős Idomsoft Zrt. az erre vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzést csak december 4-én írta ki. Csak azután, hogy elvégeztek egy felmérést a potenciális felhasználói körről. Lapunk megkérdezte az Idomsoftot, hogy az e-mailes kódkérés mikortól válik elérhetővé, válaszuk szerint január második felétől már lehetőség lesz rá.

– Az egyik leggyakoribb probléma, hogy elkezdik az Ügyfélkapu+ regisztrációt, megjelenik a monitoron a zöld pipa, tehát, hogy sikeres a regisztráció, viszont nem veszik észre, hogy lejjebb kell görgetni, és a felajánlott törlőkód lementése után a befejezés gombra kell kattintani. Utóbbi nélkül ugyanis mégsem érvényes a regisztráció. Ha ez nem történik meg, a következő belépésnél a rendszer nem engedi be őket. Ilyenkor nem értik a felhasználók, hogy mi történt, sokan új jelszót kérnek, ami végképp összezavarja őket. Ebben a témában csak ma négy telefont kaptunk – jelezte Potocskáné Kőrösi Anita, hogy sokszor milyen hibák jelentenek akadályt.

Mint mondta, a másik jelentős problémagóc az authenticator használata.

– Mi végigvisszük őket a folyamaton, de elviekben 30 másodperc alatt kell beírniuk a kapott kódot, ami rendkívül rövid idő. Két készülék, több applikáció között váltani nem mindenkinek könnyű – fogalmazott Potocskáné Kőrösi Anita, és azzal folytatta: – A kormánynak olyan tájékoztató videót kellett volna készítenie, ami tényleg konyhanyelven magyarázza el, hogy mit kell csinálni. Így viszont január 16-tól meg fogják rohamozni a kormányablakokat, mert a többségnek fogalma sem lesz mi történt, miért nem tudja megnézni a receptjeit, beutalóit, vagy ha tud is a változásról, nem tudja egyedül megoldani, használni.