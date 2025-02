- Orbán Viktor: Nem vagyunk vakok, ami Szlovákiában meg Szerbiában történik, az nem magától történik, azt csinálják, azt gerjesztik

Szerbia;Orbán Viktor;Aleksandar Vučić;

2025-02-17 19:19:00 CET

Meggyőződésem, hogy a Balkán-régió stabilitása Szerbia stabilitásával függ össze. Szerbia pedig akkor stabil, ha erős, határozott vezetése van. Ezért mi Aleksandar Vučić elnök úrban a balkáni stabilitás bajnokát is tiszteljük – jelentette ki Orbán Viktor hétfő délután, a szerb államfővel közös, budapesti sajtótájékoztatón.

A miniszterelnök hangsúlyozta: megbeszélésükön világossá vált, hogy nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, és nincs szerb energiabiztonság Magyarország nélkül. Jelezte, úgy sikerült eredményeket elérni, hogy az elmúlt években szembeszélben kellett dolgozni, hiszen „mindenki tudja, hogy milyen destabilizációs kísérletek voltak, vannak Szerbiában is és Magyarországon is, hogyan próbálnak az országra nyomást gyakorolni a pénzcsapok elzárásával, vagy az NGO-k aktivitásán keresztül”. Hozzátette: a világpolitika megváltozásával mindkét ország most már hátszélben tud haladni. A miniszterelnök kijelentette, hogy ebben az évben új csúcsokat fognak megdönteni a kereskedelemben, a beruházásokban és a határmenti fejlesztésekben.

„Szerbiát mi, magyarok ma úgy látjuk, mint Európa egyik, de talán legsikeresebb országát”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd zárásként kijelentette, hogy a 2025-ös év a legszebb reményekre jogosít a szerb–magyar kapcsolatok tekintetében.

„Nagyon sok gyávaságot, félelmet láttam olyanoknál, akik nem mertek elég bátrak lenni, nem mertek a jövőbe nézni, és átgondolni, hogy milyen legyen a holnap. Ám Orbán Viktor jobban látta, hogyan történnek meg a dolgok” – fogalmazott Vučić, aki saját elmondása szerint mindig Budapestre utazott, ha valami újat szeretett volna megtanulni. Megjegyezte, hogy a magyar kormányfő már akkor Donald Trump mellett állt, amikor mások elfordultak tőle vagy féltek.

„Most láthatjuk, hogy mindazok, akik kiröhögték és rosszakat mondtak róla, most sorban állnak nála, és alázatosan mellé állnak”

– tette hozzá a szerb elnök.

Kérdéseket kizárólag a magyar és a szerb állami média munkatársai tehettek fel. Az egyik felvetésre reagálva Orbán Viktor azt mondta, Európa nagy országainak vezetői elmulasztották azt a pillanatot, amikor kezdeményezőek lehettek volna az orosz–ukrán háború ügyében. Kifejtette: az Európai Unió intézményei – sem az Európai Tanács, sem az Európai Bizottság – nem alkalmasak arra, hogy ilyen helyzetben kezdeményező szerepet töltsenek be, mivel onnan csak a „napi darálás” érkezik, nem pedig politikai vízió vagy cselekvés. „A nagyoknak az elmúlt három évben többször kellett volna bátran lépéseket tenni a béke irányába. Ám a háború oldalán ragadtak, és hiába sürgettük őket, hogy jöjjenek át és legyen békepolitika, ezt nem tették meg. És most majd kívülről nézhetjük, hogy más nagy világügyekkel összefüggésben hogyan intézik el még a nekünk legfontosabb dolgokat is, nélkülünk” – mondta.

A kormányfő arra bíztatta szerb kollégáját, hogy merjenek nagyban gondolkodni. Hozzátette, hogy minden, a régióban tapasztalható destabilizációs kísérlettel szemben kiáll, anélkül hogy beavatkozna bármely más ország belügyeibe.

„Nem vagyunk vakok: ami Szlovákiában, meg Szerbiában történik, az nem magától történik, azt csinálják, azt gerjesztik. Tudnék idézni magyarországi hasonló, kevésbé sikeres destabilizációs kísérleteket is”

– fogalmazott, de ennél részletesebben nem fejtette ki, kikre gondol.

Az eseményt megelőzően a szerb államfő az egyik legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.