A rendőrség szerint a gyanú sem merült fel, hogy Mészáros Lőrinc és Garancsi István cégei kartelleztek

2025-02-19 15:39:00 CET

Nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Mátrai Erőműre kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban – írja a hvg.hu.

A lap korábban arról számolt be, hogy egy Mészáros Lőrinchez köthető konzorcium nyerte el a létesítmény felújítására kiírt, mintegy hatmilliárd forintos keretösszegű tendert, miután több pályázó – köztük a Siemens vezetésével, valamint Garancsi István Market Zrt.-jének részvételével induló cégcsoport – érvénytelen ajánlatot nyújtott be. Az írás megjelenését követően a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese, Vadai Ágnes kérdést intézett Polt Péter legfőbb ügyészhez, aki ezt feljelentésként értékelte. A Nemzeti Nyomozó Iroda azonban elutasította a feljelentést, mondván, nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

„A dokumentumok egyike sem tartalmaz olyan konkrét (személyi vagy tárgyi) bizonyítékot, hitelt érdemlően ellenőrizhető vagy bizonyított tényt, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során bármely személy a vizsgált bűncselekmény szükséges tényállási elemeinek bármelyikét is tanúsította volna, vagy a bűncselekmény elkövetését egyszerű gyanú szintjén is alátámasztaná”

– olvasható a hvg.hu birtokába került dokumentumban. Az indoklás szerint „nem merült fel adat, amely alapján a vállalkozások közötti gazdasági versenyt korlátozó tiltott együttműködés tényleges megvalósulásának valószínűségére lehet következtetni”.

A portál emlékeztet arra, hogy összesen hat vállalat, illetve cégcsoport nyújtott be ajánlatot. A győztes végül az egyiptomi Elsewedy Electric for Power Systems, a korábban több állami közbeszerzésen is sikerrel szereplő, Paár Attila érdekeltségébe tartozó West Hungária Bau Kft., valamint a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Status Next Környezetvédelmi Magántőkealaphoz köthető Status KPRIA Zrt. által alkotott konzorcium lett. A Siemens a Market Zrt.-vel és a görög Mytilineos S.A.-val közösen érvénytelen pályázatot adott be, mert az értesítő szerint szakmai szempontból nem felelt meg a követelményeknek. Ugyancsak érvénytelennek minősítették a China National Machinery Import and Export Corporation, valamint a Calik Enerji Swiss AG pályázatát.