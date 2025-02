Kampányra állítják be a gondosórákat, a 2026-os választásig még 850 millió forintot akarnak a kampányára költeni

Orbán-kormány;kampány;idősek;Gondosóra;

2025-02-22 12:30:00 CET

A jövő évi parlamenti választások előtt, 2026. május 4-ig kommunikációs kampányt indít az Orbán-kormány a gondosóra népszerűsítésére – szúrta ki a Népszava. Mintegy 850 millió forintot költenek el a 65 éven felülieknek ajánlott eszközzel összefüggő hirdetési- és marketingszolgáltatásokra, rendezvényszervezési- továbbá nyomdai kivitelezési munkálatokra. A pályázatot a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság írta ki. A hirdetmény szerint a nyertesek 675 milliót költhetnek stratégiai tervezésre, kreatív-, online- és PR-ügynökségi feladatokra, filmgyártásra, fotózásra, videófelvételre, médiaügynökségi feladatok ellátására, 57 milliót rendezvényszervezési feladatokra, 48 milliót nyomdai termékekre, 69 milliót gyártásra, reklámajándékokra.

Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa alapító tagja, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke meglepődött az újabb kampányon. Szerinte ugyanis a nyugdíjasoktól érkező visszajelzések alapján az órát már ismerik, és aki szeretett volna ilyet, már megigényelte. Juhász László úgy vélte, elsősorban az egyedül élők használják az órát, ők körülbelül egymillióan vannak. A kormányzati tájékoztatás szerint pedig már 750 ezren regisztrált az eszközre. (Összesen mintegy 2 millió 65 évesnél idősebb ember él az országban.) Emiatt szerinte a kormány egy szép nagy összeget költ kampányra, de új felhasználó már nem nagyon lesz. Juhász László nem vitatja, hogy a gondosóra fontos, életet menthet, szükséges, de jelezte: a kormány egyértelműen politikai kampánycélra is használja ezt az eszközt.

A szociális intézkedés valóban segíthet politikai célokat. A programban résztvevő nyugdíjasok adatkezelője a Fidesz, illetve a már említett Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. A kormánypárt a szimpatizánsaira vonatkozó adatvédelemmel együtt kezeli a gondosóra programban résztvevőket is, így megszerzi az óra birtokosának, illetve megadott hozzátartozójának összes személyes adatát, e-mail címét, telefonszámát. A Fidesz munkatársai meg is látogatják a nyugdíjasokat, hogy a regisztrációban segítsenek. Mint lapunkban korábban megírtuk, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beadványa nyomán az Integritás Hatóság, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálja a gondosóra-projektet. A politikus állítja, a látszólag csak az idősek védelmét szolgáló szociális intézkedés valójában a Fidesz egyik propagandaeszköze is.

A napokban Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos arról adott tájékoztatást, hogy már több mint 750 ezren regisztráltak a gondosórára, és 40 ezer élet megmentéséről, 480 ezer hétköznapi segítségnyújtásról, 38 ezer óra diszpécseri beszélgetésről számolt be. A számok kapcsán akad némi bizonytalanság. Tavaly például júniusban és októberben is 650 ezer felhasználóról adtak hírt, majd a stagnálás után ugrott hirtelen 700- majd 750 ezerre a regisztráltak száma.