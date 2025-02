Nem tudatosan kezdték el támogatni a Mi Hazánk Mozgalom javaslatait

kormányinfó;

2025-02-27 12:04:00 CET

A Blikk felvetette, hogy miért nem tiltotta be korábban a kormány a Pride-ot, ha David Pressmannal bajuk volt, a 2016 és 2020 között hivatalban lévő amerikai elnökkel pedig jó volt a viszony. Akkor miért nem lehetett betiltani a Pride-ot? – hangzott el a kérdés. Ha visszaemlékszünk, akkor az átmenet ott 2-3 év volt. A nagykövet is csak később érkezett. David Cornstein valóban Magyarország nagy barátja, személyesen is csak a legjobbakat tudom mondani róla, de ő is csak 2018 nyarán érkezett. Akkor ez nem ment ilyen gyorsan. 2019-ben úgy éreztük, hogy a mozgástér nem kellően széles ehhez, de azzal nem vagyunk vádolhatóak, hogy a Fidesszel valah is lett volna olyan többségű, meghatározó vélemény, hogy a Pride-al szimpatizálunk.

A készpénzhasználat alkotmányos védelmet kaphat, ezt a Mi Hazánk hosszú ideje tematizálja. Tudatosan valósítja meg a kormány a párt fontosabb követeléseit? – hangzott el a kérdés. „Nem tudatosan támogatjuk a jó javaslatokat, bárkitől is érkezzék” – mondta. Gulyás állítja, az elmúlt 6-7 évben nem változott, tehát nem csökkent és nem is nőtt az ideológiai különbség a két párt között, a Fidesz nem lett radikálisabb az elmúlt években. Puhák és bársonyosok vagyunk – idézte Kövér László szavait.

Gulyás elmondta, hogy Orbán Viktor gratulálni fog az új német kancellárnak, amint megválasztják. Arra az ellentmondásra, hogy noha az AfD jelöltje nem nyert választást, mégis gratulált neki Orbán, Gulyás azzal védekezett, hogy Alice Weidel két hete itt járt, ezért tette „Nekünk az lett volna a jó, ha a CDU jobbra köt koalíciót. Egy CDU-CSU-Afd kormány Magyarországnak kiváló lenne” – jelentette ki. Hogy a CDU-val vagy az AfD-vel szorosabb a viszonya a Fidesznek, arra azt állította Gulyás, hogy annyiban biztos az előbbivel, hogy utóbbival mindössze két hete történt meg a kapcsolatfelvétel.