Valter Attila: Nagyon jónak érzem a formám, talán sose volt ennyire jó, mint most

interjú;kerékpár;Valter Attila;

2025-02-28 08:00:00 CET

Hogyan alakult a felkészülése a 2025-ös szezonra?

Teljesen zökkenőmentesen teltek az elmúlt hónapok, nem hátráltatott semmi. Nagyon jónak érzem a formám, talán sose volt ennyire jó, mint most ebben az edzőtáborban. A súlyom is ideális. A magabiztosságom és az önbizalmam is nagyobb, mint valaha.

A szavaiból azt hallom ki, hogy mentálisan is szintet lépett, ez minek köszönhető?

A napi meditáció sokat segít, emellett különböző pszichológiai és önfejlesztő könyveket olvasok. A legtöbbet pedig egy pszichológus segít, akivel november óta dolgozom együtt. Már ilyen rövid idő alatt is azt érzem, nagy dolgokra segített rávilágítani.

Milyen a Vismán belül a hangulat annak fényében, hogy az UAE-ben nemcsak a háromszoros Tour de France-győztes Tadej Pogacar elképesztően erős, hanem öt csapattársai is tudott már szakaszt vagy versenyt nyerni idén?

Mi lassan kezdünk, de azt érzem, ez a jó taktika. 2023-ban (amikor a Visma megnyerte mindhárom háromhetest – a szerk.) is inkább ez volt az út. Később kezdtünk bele az igazán nagy nyerésekbe, aztán eléggé beindult a szekér. A hangulatunk nagyon jó, látjuk, érezzük a fejlődést. Nem gondoltam volna, ilyen magas szintre el tudok jutni edzések terén, és ilyen konzisztensen tudok jó érzésekkel edzeni és így regenerálódni.

Tavaly az UAE Touron indította a szezonját, ahol az összetettben ötödikként zárt. Ezúttal a hétvégén két francia egynapossal hangol a jövő szombati Strade Bianche-re. Miért ezekre a versenyekre esett a választás?

Szeretek új versenyeket kipróbálni, kíváncsi vagyok mit tud ez a két egynapos. A pálya profilja alapján ezek olyan versenyek, amelyek fekszenek nekem. Semmiképp sem szerettem volna úgy érkezni a Stradéra, hogy előtte nem versenyeztem. A tavalyi UAE Touron nagyon jó volt a formám, viszont ahogy vége lett, egyből hazarepültem a 40 Celsius-fokból és eléggé hazavágtam az immunrendszeremet, hőemelkedésem lett. Nyilván innen is majd kell utazni, csak azért egész más a Közel-Keletről repülni, mint Franciaországból.

A Strade Bianche-n kétszer is már a legjobb ötben végzett. Ezúttal milyen célokat fogalmaz meg ezzel a versennyel kapcsolatban?

Szeretnék újra a legjobb ötben végezni. A korábbi eredményeim magasra teszik a lécet, de nem szeretnék a múltban élni és ezeknek az elvárásoknak a nyomása alatt lenni. 2023-ban, amikor ötödik lettem az egész sajtó arról beszélt, milyen nagy hibákat követtünk. A célom az, hogy úgy érjek el egy jó eredményt, hogy nem követem el a korábbi hibákat és jó érzésekkel érjek be.

Két nappal később a tirrén-adriai körversenyen indul, ahol a télen szerződtetett, 2018-ban Vuelta-győztes Simon Yates segítése lesz a feladata. Milyenek az első benyomásai az új csapattársával kapcsolatban?

Nagyon megkedveltem, ő is nagy kávé fan, mint én. Szeret megbújni a rivaldafénytől, a közösségi médiában sem aktív. Ettől függetlenül humoros ember, akivel nagyon jókat lehet beszélgetni. És persze elképesztően erős hegyi menő, alig várom, hogy segíthessem őt.

A szezon első monumentumán, a Milano–Sanremón is rajthoz áll, ott milyen szerepe lesz?

Szabadságot kapok és ugyanazzal a mentalitással állok hozzá, mint a többi versenyhez. Ott lesz a sprinterünk, Olav Kooij is, akit elképesztően nehéz lesz meghozni elöl, hiszen Tadej Pogacarék biztosan támadni fognak a két emelkedőn, a Cipressán vagy a Poggión. Szerintem űridőket fogunk menni. Egyszer már indultam ezen a monumentumon, a teljesítményem elég jól alakult, még ha ez az eredményen annyira nem is látszódott meg. Rengeteg helyezkedési hibát követtem el két éve, azt gondolom, most fogok tudni javítani.

Az elmúlt hét hónapot edzőtáborokban töltötte, a szabadidejében mivel tud kikapcsolni?

Nem sok idő van, amit el kell tölteni, egy másodpercig sem unatkoztam Tenerifén. Igyekeztem minden délután aludni, elég sok időt egyébként együtt töltöttünk a csapattársakkal. Olvasok, néha sorozatokat nézek. Nagyon segít ez a környezet lenyugodni, elmélyülni. Esténként kimentem sétálni, annyira kicsi a fényszennyezés, hogy látni a tejutat, ami nagyon különleges élmény.

A versenyprogramja a március 22-ei Milano–Sanremóig ismert. Idén láthatjuk háromhetes körversenyen?

Úgy érzem, igen. Hogyha mégsem, akkor annak nyomós oka lesz. A Giro d’Italia-keretben nem vagyok benne. Ha szeretnék, beférnék, de ismét hegyi segítőnek kellene mennem. Nagyon örülök, hogy a csapat úgy kezeli a helyzetemet, hogy inkább oda küld, ahol vannak egyéni esélyeim.

A szezon végén lejár a szerződése a Vismával, körvonalazódik már, hogy marad vagy esetleg csapatot vált?

Elég sok megkeresés van, aminek örülök. Egyrészt meglepő, másrészt hízelgő és megnyugtató. A Vismával is beszélgettünk már róla, mindkét fél részéről megvan a szándék, hogy szerződést hosszabbítsunk.