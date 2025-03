Milyen érzés Vlagyimir Putyin bábjának lenni? – kérdezték az amerikai alelnököt síelés közben

sielés;Egyesült Államok;tüntetők;J.D. Vance;

2025-03-04 12:00:00 CET

Vasárnap beszámoltunk róla, hogy Vermont államba érkezett JD Vance amerikai alelnök, hogy síeléssel kapcsolódjon ki, ám szabadideje nem telik a legpihentetőbben: már a hétvégén tüntetők hada fogadta azután, hogy Donald Trumppal karöltve gyakorlatilag nyilvános alázásra használták fel washingtoni találkozójukat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A Vermont állambeli Mad River Valley sípályájánál körülbelül ezer tiltakozó fogadta az oda pihenni érkező Vance-t. A településen a látogatása miatt szombat-vasárnap egymást érték a tüntetések, a főutcán és az alelnök szálláshelye előtt is, illetve magán a pályán is. Ez utóbbihoz köthetően tett közzé egy felvételt a TMZ, amely arról tanúskodik, hogy a többi síelő kiszúrta az alelnököt maguk közt, és kapott is megjegyezéseket. Egyikük például megkérdezte a politikust, milyen érzés az orosz elnök, Vlagyimir Putyin bábjának lenni.

A politikus válasza nem volt egyértelműen kivehető, a TMZ szerint odaköszönt egyet bírálójának, de ezen túl nem foglalkozott vele. Kapott már durvább beszólásokat is az ominózus veszekedés óta, a tüntetők olyan transzparenseket emeltek a magasba, mint „áruló JD Vance, Oroszországba menj síelni!” vagy a „Országunk szégyene”, „JD Vance, Volodimir Zelenszkij 10X akkora férfi, mint te”, illetve „Trump Putyint szolgálja”. Amikor elterjedt, hogy az alelnök melyik lifttel síelni, magán a pályán is tüntetők jelentek meg.

Igaz, így magyar szemmel nézve azért mégiscsak van az esetnek még egy tanulsága: úgy tűnik, az Egyesült Államokban a vezető politikusok legalább még be mernek menni a nép egyszerű gyermekei közé testőrgyűrű nélkül.