Donald Trump szövetségi pénz megvonásával fenyegette meg az amerikai egyetemeket, ha „illegális tüntetéseket” engedélyeznek

palesztinok;börtön;Egyesült Államok;tüntetések;fenyegetés;diákok;kirúgás;pénzelvonás;egyetemek;Donald Trump;

2025-03-04 15:23:00 CET

„Minden szövetségi finanszírozás le fog állni minden olyan főiskola, iskola vagy egyetem számára, ahol engedélyezik az illegális tüntetéseket” – vette észre a 444 Donald Trump saját közösségimédia-platformján tett bejelentését. Az amerikai elnök további drasztikus lépéseket is ígért az esetleges szervezők és résztvevők számára.

– Az agitátorokat bebörtönzik és/vagy véglegesen visszaküldik abba az országba, ahonnan jöttek. Az amerikai diákokat véglegesen kirúgják, vagy – a bűncselekménytől függően – letartóztatják – vázolta a lehetséges következményeket az általa illegálisnak nevezett demonstrációkon. Arra is felhívta a figyelmet, hogy „nincsenek maszkok”, vagyis, ha egy tüntető eltakarja az arcát, szintén súlyos büntetésre számíthat.

Donald Trump nem nevezte meg, hogy az elmúlt egy évben több egyetem területét elfoglalták a palesztinpárti tüntetők, sátrakat vertek, és nem egy demonstráció erőszakossá vált. A legutóbbi tanév kezdetén lapunk is írt arról, hogy folytatódott a palesztinpárti tüntetés a Columbia Egyetemnél, ahol 2024 áprilisában a tüntetők el is foglalták az egyetem főépületét, de más egyetemen is voltak palesztinpárti és háborúellenes tüntetések, sokakat őrizetbe vettek.