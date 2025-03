Szijjártó Péter úgy tudja, Európa nyugati felében komoly szervezkedés zajlik Donald Trump ellen

Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Donald Trump;Marco Rubio;

2025-03-04 17:34:00 CET

Nyugat-Európában komoly szervezkedés zajlik Donald Trump ellen, de a háborúpárti politika folytatása súlyos károkat okozna a kontinens számára, ezért a magyar kormány, amely immáron tizenöt éve olyan politikát folytat, mint most az amerikai elnök, ezt élesen ellenzi - magyarázta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban, Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel való találkozója előtt.

A miniszter kifejtette elméletét, mely szerint az Orbán-kormány "15 éve Trump", ugyanis ők ennyi ideje képviselik azt a "migrációellenes, családpárti, békepárti, konzervatív, patrióta, a nemzeti érdekek érvényesítésére koncentráló politikát", amit most Donald Trump is elkezdett. Elmondta, a kabinet érdekelt a régi-új amerikai elnök sikerében, "ugyanakkor az jól látszik, hogy Európa nyugati felében egy nagyon komoly szervezkedés zajlik Donald Trump ellen". Hozzátette,

persze a béke ellen is szervezkednek, de a háború csak egy apropója a "Donald Trump-ellenes szervezkedésnek".

A miniszter ezt követően elmondta azt az Orbán Viktor által is hangoztatott, a valósággal szinte köszönőviszonyban sem álló interpretációt, mely szerint a hétvégén Londonban arról döntöttek az európai országok, hogy "a háborút Ukrajnának folytatnia kell", majd hangsúlyozta, hogy ez rossz és veszélyes.

Szijjártó Péter elképzelése szerint "a háborúpárti európaiak elkeseredett erőfeszítéseket tesznek annak céljából, hogy megtörjék Donald Trump erőfeszítéseit, ha pedig ez nem sikerül, akkor ők maguk tovább finanszírozzák a harcok folytatását". Azonban a kontinens gazdasági állapotát és katonai kapacitásait tekintve nem reális az, hogy Európa erre képes lenne hosszú távon a saját érdekei drámai megsértése nélkül - tette hozzá.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokban "aranykor" jött el, a két kormányzat közötti viszony "a lehető legnagyobb mértékű bizalmon" alapszik, amit jól mutat az is, hogy a két héttel ezelőtt Szaúd-Arábiában tartott amerikai-orosz tárgyalásokat követően az Egyesült Államok Európáért felelős államtitkára egyből Budapestre utazott, hogy tájékoztatást nyújtson a történtekről, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója pedig másnap őt magát fogadta a Fehér Házban. Emellett szavai szerint az utóbbi hetekben több nagy amerikai beruházást is be tudtak jelenteni, vagyis a kétoldalú gazdasági együttműködés is "aranykor" előtt áll.

"Remélem, hogy mindazokat a kérdéseket majd át tudjuk tekinteni itt, amelyek a Biden-adminisztráció politikai bosszúból hozott döntései miatt álltak elő" - mondta, utalva az Orbán-kormány azon narratívájára, mely szerint bosszúállás céljából szankcionálták Rogán Antal propagandaminisztert.