2025-03-07 01:05:00 CET

Oroszország gyors békét akar, a londoni vezetés áll azoknak az élén, akik ellenzik ezt – állapította meg a Sky Newsnak adott interjújában Andrej Kelin, Oroszország londoni nagykövete. Szerinte hazája felkészült a béketárgyalásokra, amelyeknek nemcsak Ukrajnáról, hanem Európa biztonságáról is szól. Csakhogy a nagykövet az interjúban olyan megállapodásról beszélt, ami valójában a Kreml által támasztott, gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket tartalmaz.

Andrej Kelin utalt arra az elképzelésre, amelyről a napokban Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök beszélt, hogy ideiglenes tűzszünetre lenne szükség, és ezt akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elfogadhatónak tartaná. Mint mondta, az ideiglenes tűzszünetet „őrült ötlet”, ezt az oroszok soha nem fogadnák el, amivel Volodimir Zelenszkij világosan tisztában is van. – Végleges béke akkor lesz, amikor aláírjuk. Addig nagyon ingatag a helyzet. Megpróbálunk megoldást találni a csatatéren, amíg az amerikai kormányzat nem javasol valami építő jellegűt – tette hozzá.

A nagykövet szerint a majdani békemegállapodásnak el kell ismernie az orosz előretörést (az elfoglalt megyéket) Ukrajna területén. – Ezeket a területeket beépítettük az alkotmányunkba, és továbbra is szorgalmazzuk, hogy az ukrán kormány vonuljon ki teljesen ezekről – mondta Kelin, majd előhozakodott azzal, hogy mi Oroszország követelése: „Szükségünk lesz, egy új Ukrajnára, mint semleges, nem nukleáris államra” – fűzte hozzá Kelin, aki kategorikusan kizárta, hogy békefenntartó európai katonai egységek jelenjenek meg Ukrajnában, ahogyan azt is, hogy a NATO vonuljon be.

Akivel Andrej Kelin nagyon elégedett, az Donald Trump, a londoni orosz nagykövet méltatta is az amerikai elnök szerepét, aki szerinte ismeri a konfliktus történetét, ismeri a történelmet, és „nagyon különbözik” az európai vezetőktől.