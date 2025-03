Magyar Péter: Esélytelen, hogy Ukrajna a következő évtizedekben az EU tagja legyen

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;népszavazás;uniós csatlakozás;uniós tagság;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-07 09:47:00 CET

Mindenki tudja, hogy Ukrajna egy háború sújtotta ország és esélytelen, hogy a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen. Ahogy Törökország sem lesz soha az Európai Unió tagja – jelentette ki Magyar Péter péntek reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett: éppen Orbán Viktor volt az, aki 2023 decemberében az uniós vezetőkkel közösen jóváhagyta, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. „A miniszterelnök akkor senkitől sem kért felhatalmazást, most viszont sok milliárd forint közpénzért a magyar emberek megélhetését valóban érintő kérdésekről akarja elterelni a figyelmet” – fogalmazott.

Magyar Péter ezzel arra utalt, hogy a miniszterelnök Brüsszelben, a csütörtöki rendkívüli EU-csúcs után bejelentette: kezdeményezni fognak egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról. A szavazást Orbán elmondása szerint úgy fogják lebonyolítani, ahogy a nemzeti konzultációkat szokták, erről péntek reggel a Kossuth Rádióban osztott meg részleteket.

A legnagyobb ellenzéki párt vezetője posztjában kitért a márciusi népszavazásukra is, majd bejelentette, hogy abba is beemelik Ukrajna EU-tagságának kérdését. „Hogy spóroljunk a magyar költségvetésnek sok milliárd forintot, beemeljük a valódi kérdéseink közé Orbánék kérdését is és